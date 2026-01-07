Sneh zavalil Európu: stovky zrušených letov, paralyzovaná doprava. Kalamita v Maďarsku

Parížske letisko Charlesa de Gaulla podľa agentúry AFP zrušilo asi 100 letov a Orly približne 40 spojov. Parížsky dopravný podnik RATP kvôli počasiu do dnešného popoludnia „z bezpečnostných dôvodov“ prerušil prevádzku všetkých autobusových liniek. Sneh a námraza zasiahli aj sever a západ Francúzska, čo je podľa meteorológov „v súčasnej klíme vzácny jav“. V 38 departementoch platí druhý najvyšší stupeň výstrahy pred snehom a ľadom. V niektorých častiach krajiny tiež nesmú na cesty nákladné vozidlá, čo podľa Reuters naruší dodávateľské reťazce.
V Škótsku zostáva v platnosti varovanie pred poľadovicou, zatiaľ čo vo väčšine Anglicka a Walesu bude popoludní zrušené.
Holandská letecká spoločnosť KLM zrušila 600 plánovaných letov z amsterdamského letiska Schiphol, kde je prevádzka podľa Reuters narušená už šiesty deň v rade. Aerolinky tiež varovali, že im dochádza odmrazovacia kvapalina a že oneskorenie dodávok sťažuje dopĺňanie zásob. Letisko naopak uviedlo, že má stále dostatok zásob odmrazovacej kvapaliny určenej na čistenie električiek.
Letisko Ruzyně na svojich stránkach informovalo, že lietadlá z Paríža, ktoré mali priletieť o 10:30 a 11:40, budú oneskorené. Zrušené sú všetky odlety a prílety z Amsterdamu i holandského Eindhovenu.
Hlavné belgické letisko Zaventom v Bruseli kvôli hustému sneženiu zrušilo zatiaľ 40 letov, 20 príletov a 20 odletov. Letisko tiež očakáva, že lety budú počas dňa naberať oneskorenie najmä kvôli odmrazovaniu lietadiel a odpratávaniu snehu z ranvejí. Krátko pred siedmou hodinou ráno mali odlety aj prílety priemerne oneskorenie takmer pol hodiny, podobne tomu bolo aj v utorok, uviedol denník The Brussels Times.
Snehová búrka sa postupne presúva od západu na východ krajiny a sprevádza ju silný vietor, meteorológovia varovali pred extrémnym počasím. Zatiaľ napadlo tri až šesť centimetrov snehu, miestami o niekoľko centimetrov viac. V celej krajine s výnimkou pobrežia Severného mora platí podľa denníka Le Soir varovanie pred zľadovatenými vozovkami.
Nemecká meteorologická služba (DWD) dnes varovala vodičov a chodcov, aby počítali so snehom a poľadovicou na cestách a v uliciach. Varovanie sa týka prakticky celého územia Nemecka. Polícia však aspoň zatiaľ nehlási, že by zimné počasie spôsobovalo veľké problémy v doprave.
Na pobreží Severného mora a v stredonemeckom pohorí Harz sa podľa meteorológov navyše môžu tvoriť snehové jazyky. V niektorých oblastiach južného Nemecka je potom dnes treba počítať s teplotami medzi mínus desiatimi a mínus 15 stupňami Celzia. Na západe a severozápade krajiny dnes bude opäť snežiť. Napríklad v Berlíne ale dopoludnia panovalo slnečné počasie, na teplomeroch bolo mínus šesť stupňov Celzia.
Kalamita v Maďarsku
Takmer na celom území Maďarska od pondelka nepretržite sneží, konštatoval v stredu server nepszava.hu, podľa ktorého takéto intenzívne sneženie nezaznamenali v tejto krajine v uplynulých desiatich rokoch. Nepriaznivé počasie výrazné ovplyvnilo fungovanie železníc i budapeštianskeho dopravného podniku BKK, ktoré v stredu hlásili meškania i zrušenia spojov.
Na viacerých diaľniciach sa v dôsledku snehovej situácie vytvorili kilometrové zápchy a zimné počasie ovplyvnilo aj prevádzku Medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti, ktoré v utorok večer oznámilo, že môže dôjsť aj k zrušeniu letov.
Podľa ministra výstavby a dopravy Jánosa Lázára je síce na všetkých železničných tratiach doprava spomalená, ale vlakové spoje sú zabezpečené.
Snehová fujavice tiež skomplikovala cestnú a železničnú dopravu na východe Slovenska. Vlaky odchádzajúce z Košíc budú mať podľa národného dopravcu ZSSK asi hodinové oneskorenie, niektoré cesty sú neprejazdné alebo zjazdné len ťažko av niektorých okresoch platí prvý kalamitný stupeň.