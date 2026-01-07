Pravda Správy Svet Slovensko vlani zachytilo menej ako 50 migrantov. Šutaj Eštok za tým vidí efektivitu moderných technológií

Slovensko vlani zachytilo menej ako 50 migrantov. Šutaj Eštok za tým vidí efektivitu moderných technológií

V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne. Počas brífingu v rámci cvičenia Zelená 2026 na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Čunovo - Rajka to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

07.01.2026 15:44
debata (7)
Ministerstvo vnútra odovzdalo 40 nových terénnych vozidiel pre civilnú ochranu
Video
Zamestnanci oddelení krízového riadenia na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut Dacia Duster. Ako dnes uviedol minister vnútra Matúš Šurtaj Eštok (Hlas), cena jedného auta predstavuje 24-tisíc eur, pričom celková hodnota zákazky je v tomto prípade jeden milión eur. / Zdroj: TASR

Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že Slovensko prispôsobuje nasadenie síl na hraniciach na základe informácií o využívaní balkánskej migračnej trasy. „Čím viac využívate napríklad drony s termovíziou alebo vrtuľníky, tak tým menej je potrebné nasadenie tej ľudskej sily, a tým pádom je to efektívne využívanie,“ uviedol. Šutaj Eštok opätovne vyhlásil, že bývalá vláda Slovensko pred nelegálnou migráciou nezabezpečila a muselo to urobiť až súčasné vedenie ministerstva.

Na cvičení sa zúčastnil aj bavorský minister vnútra Joachim Herrmann. Vyzdvihol spoluprácu nemeckých a slovenských bezpečnostných zložiek. „Dúfam, že bude naďalej taká dobrá nielen v rámci polície, ale aj v rámci našich ministerstiev,“ uviedol.

migranti španielsko Čítajte viac Krajiny EÚ definitívne schválili prerozdeľovanie migrantov. Slovensko sa pýta, prečo nemá výnimku, keď má utečencov z Ukrajiny
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #nelegálni migranti #Matúš Šutaj Eštok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"