Ani presviedčanie nezabralo. Babiš odovzdal Pavlovi nomináciu Turka, ten ho však odmietol vymenovať za ministra

„Na základe dohody s Motoristami som pánovi prezidentovi odovzdal nomináciu. A aj keď som sa hodinu snažil presvedčiť ho, aby bol nad vecou a spáchal nejaký dobrý skutok a dal pánovi Turkovi šancu, pán prezident to odmietol a pána Turka nominovať nechce. Takže takáto je situácia, mňa to mrzí,“ povedal Babiš a dodal, že podľa neho Turek mohol dostať šancu.
Babiš zatiaľ nevedel povedať, ako bude ďalej v tejto veci postupovať.
„Pre mňa je táto vec zaťažujúca, my sa chceme sústrediť na plnenie programu… Myslel som si, že pána prezidenta presvedčím, snažil som sa zo všetkých strán, ale nepodarilo sa,“ dodal Babiš.
Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a že by podľa neho vôbec nemal byť členom vlády. Po stretnutí s ním krátko pred Vianocami uviedol, že osoba so správaním a vystupovaním, aké má Turek, nemôže byť ministrom. Zároveň predpokladal, že z týchto dôvodov ho predseda vlády na ministra nenavrhne. Pavel vtedy zdôraznil, že premiér je povinný chrániť ústavné hodnoty. Pražský hrad neskôr v stredu zverejnil na webe tlačovú správu, v ktorej uviedol, že prezident postoj k Turkovi nezmenil a Babišovi pošle písomnú odpoveď.
Okrem otázky nominácie Turka politici podľa Babiša počas novoročného obedu hovorili najmä o zahraničnej politike. Zaoberali sa situáciou na Ukrajine či bezpečnostnou spoluprácou. Pavel premiéra informoval tiež o tom, na aké zahraničné cesty sa chystá. „Hovorili sme o Globsecu (medzinárodnej bezpečnostnej konferencii), o summite NATO, o Valnom zhromaždení OSN…, ale aj o zákonoch – o štátnej službe, zmrazení platov politikov atď.," priblížil obsah stretnutia premiér.
Pavlova kancelária uviedla, že prezident na stretnutí otvoril tému postoja českej vlády k ruskej agresii na Ukrajine v súvislosti so slovami predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomia Okamuru v jeho novoročnom prejave. Pavel podľa hradu Babišovi zdôraznil, že je nutné, aby verejné vyhlásenia boli zladené tak, aby zodpovedali zahraničnopolitickým prioritám ČR a záväzkom, ktoré krajina voči spojencom má. „V tejto súvislosti sa prezident a premiér dohodli na nastavení koordinácie a vzájomného informovania v zahraničnej a bezpečnostnej politike a na koordinácii zahraničných ciest," dodala Pavlova kancelária.