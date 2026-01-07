Pravda Správy Svet Venezuela sa slobody nedočkala. Trump ignoruje opozíciu, radšej spolupracuje s režimom

Dostali kšefty prednosť pred demokraciou? Odporcovia venezuelského exprezidenta Nicolása Madura sa zrejme radovali priskoro. Ak si mysleli, že sa po jeho únose do USA zrúti celý autokratický režim a v krajine vyhlásia slobodné voľby, nič z toho nenastalo. Biely dom zatiaľ neprejavil záujem o spoluprácu s miestnou opozíciou, ani sa neusiluje o obnovenie demokracie. Záleží mu len na rope a obchodovaní. Dokonca sa objavili špekulácie, či časť vládnucej špičky Madura neobetovala výmenou za dohodu s Američanmi.

07.01.2026 18:45
Delcy Rodríguezová, Donald Trump Foto:
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová a americký prezident Donald Trump.
Keď USA uplynulú sobotu v noci podnikli útok na Venezuelu a špeciálna jednotka Delta Force uniesla Madura i s manželkou, mnohí Venezuelčania dúfali, že sa do ich krajiny vráti sloboda.

Ako možná nástupkyňa po zvrhnutom vládcovi sa spomínala disidentka a čerstvá držiteľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová, prípadne Edmundo González, Madurov súper v prezidentských voľbách, ktorý ich údajne i vyhral, no diktátor výsledky sfalšoval.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú v pondelok eskortovali pred federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Šéf Bieleho domu Donald Trump sa však na nikoho z nich neobrátil. „Myslím si, že by pre ňu bolo veľmi ťažké byť líderkou. Nemá podporu ani rešpekt v krajine. Je to veľmi milá žena, ale nemá rešpekt,“ povedal o Machadovej na tlačovej konferencii v sobotu, kde sa pochválil vojenským úspechom vo Venezuele. Dôvodov, prečo sa tak rozhodol, môže byť viac.

Americké denníky New York Times a Wall Street Journal, ktoré sa odvolávajú na tajnú správu Ústrednej spravodajskej služby (CIA), tvrdia, že spoluprácu s Machadovou neodporúčali ani analytici tejto rozviedky.

Známa disidentka si podľa nich síce v roku 2024 získala obľubu medzi časťou verejnosti, ale po niekoľkých desaťročiach socialistickej vlády „chavistov“ (nazvaných podľa Madurovho predchodcu Huga Cháveza) by si vraj nedokázala poradiť s vrcholnými politikmi režimu a silnou armádou.

Experti CIA preto radili, že výhodnejšie je udržať pri moci tých, ktorí sú lojálni voči režimu, a budú ochotní ustúpiť americkým požiadavkám.

Ako vhodná osoba sa javila práve Madurova viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Navonok síce podporila Madura a vyhlásila, že zostáva hlavou štátu, no už dva dni po jeho zadržaní zložila prísahu ako nová prezidentka.

Okrem nej tajná správa CIA ako možných nástupcov Madura spomínala i ministra spravodlivosti a vnútra Diosdada Cabella či šéfa rezortu obrany Vladimira Padrina Lópeza. Všetci traja by vraj dokázali udržať stabilitu, aby v krajine nevypukli nepokoje či občianska vojna.

Rozhodnutie ignorovať Machadovú môže mať však aj iný, osobný motív. Je známe, ako veľmi Trump túžil po Nobelovej cene za mier. Vlani ju dostala venezuelská disidentka a šéf Bieleho domu netají, že jej to zazlieva.

„Nemala získať Nobelovu cenu,“ priznal v utorok pred novinármi. „Nemá to však nič spoločné s mojím rozhodnutím,“ dodal.

To, že jej Trump závidí, si uvedomuje i Machadová. Už keď sa o prestížnom ocenení dozvedela, verejne vyhlásila, že Trump si ho zaslúži viac ako ona.

V rozhovore pre americkú televíziu Fox News to v sobotu zopakovala a americkému prezidentovi poďakovala za to, že v jej vlasti „porazil tyraniu“. „Tridsať miliónov Venezuelčanov je teraz bližšie k slobode… Je to obrovský krok vpred smerom k demokratickej transformácii,“ rozohnila sa.

Ako upozornila, Rodriguezová je „jednou z hlavných architektiek mučenia, prenasledovania, korupcie a obchodovania s drogami“, ktorá má vraj kontakty s Ruskom, Čínou a Iránom a venezuelský ľud ňou opovrhuje.

„Tak poďme ďalej. V slobodných a spravodlivých voľbách by sme vyhrali s viac ako 90 percentami hlasov. O tom nepochybujem,“ uzavrela.

Biely dom však o ničom takom neuvažuje. „Nie sme vo vojne s Venezuelou. V najbližších 30 dňoch nebudú žiadne voľby. Potrebujeme čas,“ reagoval Trump pred novinármi.

V utorok zároveň oznámil, že dočasná vláda vo Venezuele odovzdá Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov ropy vysokej kvality. Výnosy z jej predaja bude údajne sám kontrolovať, aby zabezpečil, že sa použijú v prospech obyvateľov Venezuely a USA.

To, ako si Washington začína rozumieť s Caracasom, vedie k úvahám, či sa Biely dom na Madurovom páde s Rodríguezovou nedohodol vopred. Možno aj preto prebiehal americký útok a únos diktátora tak hladko. Noviny Miami Herald už v októbri minulého roka informovali, že Rodríguezová a jej brat Jorge so zástupcami USA vyjednávali o tom, čo by bolo po odchode Madura.

Ten vraj o rokovaniach vedel, lebo zvažoval i možnosť, že odstúpi. Nedohodla sa jeho vtedajšia viceprezidentka s Washingtonom, že ho zradí?

Podobný scenár naznačuje napríklad americký magazín Atlantic alebo nemecký denník Bild, pre ktorý sa takto vyjadrila právnička Eva Golingerová, bývalá dlhoročná poradkyňa Huga Cháveza.

