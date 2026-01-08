Zelenskyj by vo voľbách prehral, ale väčšina Ukrajincov mu dôveruje. Ako sa menila jeho popularita od ruskej invázie?

Najnovší prieskum verejnej mienky zverejnil Kyjevský medzinárodný ústav sociológie. Z opýtaných, ktorí majú jasný názor, 59 percent uviedlo, že dôverujú Zelenskému. K opačnej odpovedi sa priklonilo 36 percent respondentov. Server RBK-Ukrajina podotkol, že hodnotenie prezidenta výrazne závisí od vecí, ktoré sa dejú, keď sa robia ankety: „Popularita Zelenského kolíše podľa toho, aké témy prevládajú vo verejnom priestore: domáce otázky, ako je riadenie štátu alebo korupcia, alebo záležitosti zahraničnej politiky, ako je spolupráca s partnermi a mierové rokovania."
V prípade korupcie, s ktorou pritom Zelenskyj zjavne nemal nič spoločné, sa ukázal krátkodobý pokles jeho obľúbenosti pred niekoľkými týždňami (išlo o odhalenie rozsiahleho úplatkárskeho škandálu v štátnej spoločnosti Enerhoatom). Na konci novembra 2025 mu dôverovalo 49 percent opýtaných. V prvej polovici decembra lanského roku ho však už kladne hodnotilo 63 percent respondentov.Čítajte viac Ukrajinská protikorupčná aktivistka: Zelenskyj musí byť schopný poslať svojich priateľov za mreže
Z pohľadu Zelenského je veľmi dôležité zistenie, ako vidia jeho budúcnosť Ukrajinci, ktorí mu dôverujú. Zmienených 59 percent kladne naladených opýtaných treba rozdeliť ešte na dve skupiny: tí, čo ho jednoznačne podporujú (26 %), a tí, čo mu viac-menej dôverujú. Ľudia z prvej skupiny si želajú, aby zostal na čele štátu aj po skončení vojny, inak to vyzerá v druhej časti voličov. „Ukrajinci, ktorí mu dôverujú len čiastočne, zväčša uprednostňujú príchod nového lídra – zástupcu novej generácie, pričom nie zo súčasnej opozície," upozornil RBK-Ukrajina.
V druhej skupine sa nachádza nepochybne veľa ľudí, ktorých by potešilo, keby v prezidentských voľbách kandidoval Valerij Zalužnyj alebo Kyrylo Budanov. Prvý je veľvyslanec v Británii, ktorý sa počas obrany štátu pred ruskou inváziou zviditeľnil ako hlavný veliteľ ozbrojených síl. Druhý sa pred niekoľkými dňami presunul z postu riaditeľa vojenskej rozviedky na pozíciu šéfa prezidentskej kancelárie. Každý z nich dvoch by v prípade postupu do druhého kola volieb hlavy štátu nad Zelenským zvíťazil.Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg
Zelenskyj, ktorý na konci tohto mesiaca bude mať 48 rokov, je pri moci od mája 2019. Keď začínal vládnuť, dôverovali mu až štyri pätiny Ukrajincov. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu sa jeho popularita pohybovala len na úrovni 37 % (väčšina respondentov mu neverila). Zlom nastal po februári 2022, keď Rusi napadli Ukrajinu. Vtedy Zelenského podporovalo až 90 % opýtaných, čo je jeho doterajší rekord v miere obľúbenosti. Ide o údaje Kyjevského medzinárodného ústavu sociológie. Po vypuknutí vojny sa popularita Zelenského spravidla pohybovala v rozpätí 60 až 70 percent.
Prezidentské voľby na Ukrajine sa môžu uskutočniť až po skončení vojnového stavu. Zelenskyj zatiaľ nepovedal, či plánuje uchádzať sa o svoj druhý mandát, no prevláda názor, že by chcel zostať pri moci.