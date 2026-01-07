USA budú podľa ministra predávať venezuelskú ropu bez obmedzení

„V budúcnosti budeme po dobu neurčitú predávať na trhoch výrobu (ropy) z Venezuely,“ uviedol Wright s tým, že Spojené štáty najskôr využijú už existujúce zásoby ropy. Výnosy podľa neho pôjdu na špeciálny účet pod kontrolou americkej vlády. Prezident Donald Trump, ktorý tvrdil, že Venezuela odovzdá USA až 50 miliónov barelov ropy, uviedol, že peniaze budú využité pre blaho venezuelského ľudu.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová dnes vo vyhlásení pre novinárov potvrdila, že príjmy z predaja venezuelskej ropy pod dohľadom USA pôjdu najskôr na americké účty u známych bánk. To uvádza aj dokument ministerstva energetiky, ktoré potvrdzuje vyhlásenie Wrighta. Podľa dokumentu Spojené štáty už začali venezuelskú ropu ponúkať na svetových trhoch. Platby pôjdu na bankové účty kontrolované Spojenými štátmi. „Tieto fondy budú vyplatené k dobru ľudí v Amerike a Venezuele podľa uváženia americkej vlády,“ uvádza text. V rámci uvoľnenia sankcií Spojené štáty dovolia do Venezuely dovoz technológií na zlepšenie a zvýšenie ťažby ropy.
Ťažba a spracovanie ropy v poslednom desaťročí vo Venezuele, ktorá čelí sankciám, výrazne poklesla pre nedostatok údržby, investícií i odchodu špecializovaných pracovníkov. Vlani ťažba predstavovala zhruba 1,1 milióna barelov denne. Podľa Wrighta by v krátkodobom a strednodobom horizonte mohla ťažba vzrásť o niekoľko stoviek tisíc barelov denne.
Predaj ropy je hlavným zahraničným zdrojom príjmov pre venezuelskú vládu. „Ak máme kontrolu nad prúdením ropy, nad predajom ropy a nad príjmami pochádzajúcimi z týchto predajov, tak máme veľkú páku,“ uviedol Wright vo vystúpení na podnikateľskej konferencii v Miami. Kvôli americkým sankciám Venezuela predávala svoju ropu s veľkou zľavou niektorým krajinám, napríklad Číne, ktoré na obmedzenie Washingtonu nedbali.