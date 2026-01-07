Pravda Správy Svet V Taliansku sa rozlúčili so štyrmi obeťami požiaru v bare v Crans Montane

V Taliansku sa v stredu konali pohreby štyroch tínedžerov, ktorí počas silvestrovských osláv zahynuli pri požiari v bare vo švajčiarskom zimnom stredisku Crans-Montana, informovala agentúra AFP.

07.01.2026 20:58
Crans Montana, Švajčiarsko, pohreb Foto: ,
Pamätné tabule s vlajkami Švajčiarska, Rumunska, Talianska, Portugalska, Belgicka, Francúzska a Turecka sú umiestnené spolu s kvetmi a sviečkami na počesť obetí požiaru v bare a salóniku "Le Constellation" v Crans Montane vo Švajčiarsku v utorok 6. januára 2026.
Medzi obeťami požiaru v bare Le Constellation bolo spolu šesť Talianov. Školy po celej krajine si v stredu, v prvý deň vyučovania po vianočných prázdninách, uctili ich pamiatku minútou ticha.

V milánskej Bazilike Panny Márie Milostivej sa smútiaci príbuzní i spolužiaci v stredu rozlúčili so 16-ročnou Chiarou Costanzovou. Jej otec Andrea pred obradom vyzval vyšetrovateľov, aby zistili, čo sa v bare v osudnú noc stalo. Dodal, že všetci pozostalí chcú vedieť pravdu a chcú, aby sa „takéto veci nikdy nezopakovali.“

Pohreb 16-ročného Riccarda v Ríme, ktorý zahynul pri požiari v Crans Montane
Video
Zdroj: Reuters

V Bazilike svätého Ambróza v Miláne sa konala rozlúčka so 16-ročným Achillem Barosim, ktorý podľa medializovaných správ najprv pred požiarom unikol, ale zomrel po tom, čo sa do baru vrátil, aby pomohol iným ľuďom uväzneným v plameňoch.

V Bologni sa v stredu konala pohrebná omša za 16-ročného Giovanniho Tamburiho. Jeho rovesníka Riccarda Minghettiho pochovali v stredu v Ríme. Omšu zaňho v Bazilike svätých Petra a Pavla odslúžil biskup Andrea Manto.

Najmladšiu obeť požiaru talianskeho pôvodu – 15-ročnú Sofiu Prosperiovú – pochovali v stredu vo švajčiarskom meste Lugano.

Vo štvrtok sa v kruhu rodiny v oblasti Janova ešte uskutoční pohreb 16-ročného talentovaného golfistu Emanueleho Galeppiniho.

Plamene nad hlavami hostí: začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika
Video
Zdroj: X

Na piatok sú vo Švajčiarsku naplánované celoštátne smútočné a spomienkové obrady, na ktorých sa zúčastnia aj prezidenti Francúzska a Talianska – Emmanuel Macron a Sergio Mattarella.

Vyšetrovatelia vo Švajčiarsku sa domnievajú, že požiar v bare v Crans Montane vznikol od zapálených prskaviek či sviečok vložených do hrdiel fliaš so šampanským, ktoré sa dostali príliš blízko k izolačnej pene na strope baru. Posledných päť rokov sa v bare nekonala previerka požiarnej bezpečnosti, doplnila AFP.

Viac na túto tému: #požiar #Švajčiarsko #Crans Montana
