Francúzsko šetrí na výhodách pre bývalých premiérov. Štát im škrtol ochranku aj šoférov s limuzínou

V rámci úsporných opatrení o tom rozhodol predseda vlády Sébastien Lecornu. O chystanej zmene sa zmienil už v polovici septembra 2025, keď sa ujal funkcie premiéra. Od 1. januára 2026 sa jeho zámer stal skutočnosťou. „S účinnosťou od Nového roku už bývalí šéfovia vlády a exministri vnútra nemôžu využívať výhody, ktoré dostávali do konca svojho života. V prvom rade je to auto so šoférom a policajná ochrana," napísal denník Le Figaro.
Uvedené benefity sa vzťahovali dokopy na 24 niekdajších významných predstaviteľov štátu. Konkrétne na 11 expremiérov a na 13 bývalých šéfov rezortu vnútra. „Napriek tomu, že je z pohľadu republiky normálne chrániť ľudí, ktorí sú ohrození, je nepredstaviteľné, aby mohli využívať výhody na základe funkcie, ktorú dočasne zastávali," poznamenal Lecornu vlani v septembri. Minulý mesiac dotknutí (ex)politici dostali od neho list, v ktorom ich vyrozumel o zmenách od prvého dňa tohto roku. Rozhodnutie Lecornua viedlo k tomu, že štát odňal uvedeným bývalým predstaviteľom vlády dokopy 24 ochrankárov a 24 šoférov.
Po novom budú benefity vyzerať takto: „Auto so šoférom môžu využívať expremiéri i exministri vnútra najviac desať rokov (už nie do konca svojho života), policajnú ochranu budú mať k dispozícii na tri roky po odchode zo svojej funkcie bývalí premiéri a na dva roky bývalí šéfovia rezortu vnútra," ozrejmil server Franc Info.
Rozhodnutie Lecornua je logické. Viacerí dotknutí sa už neangažujú v politike aj dve-tri desaťročia, takže zmysel ich policajnej ochrany je diskutabilný. Napríklad 91-ročná Edith Cressonová doteraz ročne stála daňových poplatníkov zhruba 150-tisíc eur. Mimochodom, k benefitom prišla vďaka veľmi krátkemu pôsobenie vo funkcii premiérky: bola ňou od mája 1991 do apríla 1993 ako historicky prvá žena na čele vlády vo Francúzsku.
Ušetrené financie sú síce len kvapkou v mori peňazí, ale majú prinajmenšom silné symbolické politické posolstvo smerom k občanom (ročne by to malo byť približne 4,5 milión eur). Francúzsko je veľmi zadlžené, potrebuje škrtať verejné výdavky a krok Lecornua sa dá chápať tak, že ak sa musia uskromniť bežní Francúzi, podobne to má platiť aj vo vzťahu k niekdajším čelným predstaviteľom vlády.