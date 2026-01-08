Pravda Správy Svet Pri americkom útoku zomrelo sto ľudí, uviedol venezuelský minister vnútra

Pri sobotňajšom americkom útoku vo Venezuele prišlo o život sto ľudí, povedal venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello.

08.01.2026 06:00
Podľa agentúry Reuters je to prvýkrát, čo venezuelské úrady informovali o počte zabitých. Elitná americká jednotka pri operácii v Caracase uniesla venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú.

Škody po americkom útoku vo venezuelskom Caracase. Letecká základňa dostala zásah
Americký útok na Venezuelu mieril aj na leteckú základňu v Caracase. / Zdroj: Reuters

Venezuelská armáda už skôr zverejnila zoznam 23 svojich členov, ktorí zomreli. Podľa venezuelských činiteľov bola pri americkom útoku „chladnokrvne zabitá“ veľká časť Madurovej ochranky. Tiež Kuba oznámila, že bolo zabitých 32 príslušníkov jej armády a tajných služieb.

Cabello informoval, že pri americkej operácii Cilia Floresová utrpela zranenia hlavy a Maduro zranenia na nohe.

Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok v krajine vyhlásila týždenný smútok za vojakov zabitých pri útoku.

Spojené štáty Madura a jeho manželku obviňujú z obchodovania s drogami. Maduro v pondelok pred súdom v New Yorku všetky obvinenia odmietol a označil sa za nevinného.

