ONLINE: Rusko opäť udrelo na ukrajinskú energetiku, vyplo juh Ukrajiny

Rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia.

08.01.2026 06:10
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj máva po príchode do divadla v Nikózii na Cypre v stredu 7. januára 2026, kde mal Cyprus oficiálny slávnostný ceremoniál pri príležitosti začiatku svojho šesťmesačného predsedníctva EÚ.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 415 dní
Koalícia ochotných - skupinová foto 6. 1. 2026
Stretnutie lídrov tzv. koalície ochotných v Paríži 6. januára 2026. Video: Reuters / Zdroj: Reuters
6:10 Rozsiahly ruský dronový útok spôsobil výpadok elektrickej energie v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Tisíce ľudí tak zostali v stredu večer v mrazivých teplotách bez elektriny či kúrenia, uviedla štátna energetická spoločnosť Ukrenergo podľa agentúry AFP.

„Nepriateľ uskutočnil masívny dronový útok na energetickú infraštruktúru vo viacerých regiónoch,“ informovala spoločnosť Ukrenergo v noci na stredu.

„V dôsledku toho väčšina spotrebiteľov v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti zostala bez elektrickej energie,“ dodal prevádzkovateľ.

Podľa vojenského veliteľa Dnepropetrovskej oblasti Vladislava Gajvanenka bol pri ruskom útoku poškodený kritický energetický systém v regióne. „Situácia je zložitá. Akonáhle to však bezpečnostné podmienky dovolia, energetici začnú s opravami,“ potvrdil na platforme Telegram.

V Záporožskej oblasti sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie v „kľúčových zariadeniach“, ale väčšina spotrebiteľov bola podľa tamojšieho gubernátora Ivana Fedorova stále bez elektriny. „Nepretržite pracujeme na tom, aby sme čo najskôr obnovili dodávky elektriny všetkým spotrebiteľom,“ oznámil Fedorov a doplnil, že dodávky vody boli z väčšej časti obnovené.

Rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kyjev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo.

Ukrajina v reakcii na tieto kroky útočí na ruské ropné sklady a rafinérie v snahe zabrániť Moskve pokračovať v exportoch a vyvolať nedostatok paliva, vysvetľuje AFP.

