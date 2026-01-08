Po vyhrážkach, obvineniach a urážkach prišlo pozvanie do Bieleho domu. Trump sa chce stretnúť s Petrom

„Bolo mi veľkou cťou hovoriť s prezidentom Kolumbie Gustavom Petrom, ktorý mi zavolal, aby mi vysvetlil situáciu ohľadom drog a ďalších nezhôd, ktoré medzi nami sú,“ oznámil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Ocenil som jeho telefonát a tón, akým hovoril, a teším sa na naše stretnutie v blízkej budúcnosti. Prípravy naň prebiehajú medzi (americkým) ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a kolumbijským ministrom zahraničných vecí. Stretnutie sa uskutoční v Bielom dome,“ potvrdil americký prezident.
Kolumbijský rezort diplomacie agentúru AFP o telefonáte informoval tiež, no nepriblížil, o čom sa lídri rozprávali.
Trump cez víkend kolumbijského prezidenta varoval, aby „si dával pozor“, obvinil ho z pašovania kokaínu do USA a nazval ho „chorým“. Slová amerického lídra prišli po vojenskej operácii USA vo Venezuele, po ktorej nevylúčil ani podobnú intervenciu v Kolumbii.
Petro sa v pondelok proti týmto vyhrážkam vyhranil a vyhlásil, že je pripravený chopiť sa zbrane. Kolumbijský prezident zároveň ostro kritizoval sobotné bombardovanie Caracasu a odvlečenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura do New Yorku.
O 79-ročnej americkej hlave štátu Petro tiež povedal, že má senilný mozog. „Titul zločinca pašujúceho drogy, ktorý mi Trump pripisuje, je odrazom jeho senilného mozgu," napísal Petro na X. Poznamenal, že americký prezident označuje ľudí za narkoteroristov len kvôli tomu, že mu odmietajú vydať uhlie či ropu.