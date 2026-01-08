Holandský súd zrušil sobáš, pretože svadobný sľub z ChatGPT nesplnil zákon

Na jar minulého roku požiadal pár v meste Zwolle na severe krajiny svojho známeho, aby viedol ich svadobný obrad. Holandský zákon umožňuje, aby sa ktokoľvek stal takzvaným matrikárom na jeden deň a mohol pár oddať. Pri obrade však musí byť prítomný aj skutočný matričný úradník obce. Pretože si snúbenci priali neformálny obrad, ich známy napísal svoj príhovor pomocou ChatGPT, informoval súd v Zwolle.
„Sľubujete, že budete stáť po boku (ženy, ktorej meno z dôvodu ochrany súkromia súd nezverejnil) dnes, zajtra a navždy? Že sa budete spoločne smiať, rásť a milovať sa, nech sa stane čokoľvek?“ spýtal sa podľa súdnych dokumentov oddávajúci muža. „Že sa budete navzájom podporovať, podpichovať sa a držať spolu aj v ťažkých chvíľach?“ opýtal sa ženy. Potom vyhlásil pár „nielen za manželov, ale predovšetkým za tím, bláznivý pár, lásku a domov toho druhého,“ informovali médiá.
Súd rozhodol, že svadobný obrad nebol v súlade so zákonom, pretože formulácia sľubu nezodpovedala holandskému občianskemu zákonníku. Budúci manželia majú podľa neho vyhlásiť, že splnia všetky zákonné povinnosti súvisiace s manželstvom. „V dôsledku toho nebolo manželstvo medzi týmto mužom a touto ženou oficiálne uzavreté. To znamená, že bolo do matriky zapísané neprávom,“ píše podľa agentúry AFP v rozsudku.
Pár tvrdí, že chybu nezavinil a mal na ňu upozorniť prítomný matričný úradník. Dvojica uviedla, že na ňu zrušenie sobáša malo významný emocionálny dopad a požiadala, aby jej súd umožnil zachovať si pôvodný dátum sobáša, alebo aby ho úrady uznali. Súd tejto žiadosti nevyhovel.