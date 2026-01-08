Trump dal zelenú tvrdým sankciám proti Rusku. Ukrajina robí ústupky, Putin pokračuje v zabíjaní, znie z USA

Graham označil schôdzku s Trumpom za veľmi produktívnu s tým, že prezident odobril návrh zákona o sankciách voči Rusku podporovaný kongresmanmi z Demokratickej i Republikánskej strany. Predstaviteľ Bieleho domu to potvrdil.
Viacerí senátori sa snažia s Bielym domom dosiahnuť dohodu o konečnej verzii zákona už niekoľko mesiacov. Graham v minulosti vyhlásil, že návrh čoskoro predložia hornej komore Kongresu, no ďalšie prekážky tomu napokon zabránili.
Nový zákon v prípade schválenia zavádza tzv. sekundárne sankcie na krajiny ako Čína a India, ktoré nakupujú ropu a zemný plyn z Ruska. Cieľom je obmedziť zdroje príjmov Kremľa pre financovanie vojny.
„Ukrajina robí ústupky v záujme mieru a (ruský prezident Vladimir) Putin len rozpráva a pokračuje v zabíjaní nevinných,“ uviedol Graham s tým, že nový zákon by prišiel vo vhodnom čase.
Hovorca senátora zatiaľ nereagoval na otázku, či návrh zákona na žiadosť Trumpa nejako zmenia, ktorý požadoval úplnú flexibilitu pri uvaľovaní a odvolávaní sankcií podľa vlastného rozhodnutia.Čítajte viac Exkluzívny rozhovor s ukrajinským veliteľom. Proti Rusom bojuje aj s Čečencom, ktorého si do vojska vybral Prigožin