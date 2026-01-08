OLAF odhalil závažné podvody v maďarských projektoch financovaných z eurofondov

Projekty mali za cieľ podporovať cestovný ruch a slúžiť verejnosti poskytovaním bezplatného prístupu k zariadeniam, ako sú detské ihriská, vybavenie na cvičenie či chodníky v korunách stromov. „V jednom konkrétnom prípade bol počas realizácie projektu vyrúbaný les okolo chodníka v korunách stromov, čo výrazne narušilo jej účel a znemožnilo dosiahnutie pôvodných cieľov projektu,“ spomenul OLAF.
Na základe svojich zistení vydal Úniový úrad administratívne odporúčania a zabránil neoprávnenému vynaloženiu približne pol milióna eur z rozpočtu EÚ. Vnútroštátne trestné vyšetrovanie súvisiacich projektov naďalej pokračujú.Čítajte viac Starosta postavil za peniaze z EÚ chodník v korunách stromov, ktoré vyrúbali
Zodpovedné maďarské úrady podľa vyšetrovateľov z OLAF nestanovili jasné, merateľné kritériá a požiadavky pre udržateľnosť projektov a pre predchádzanie praktikám, ako je takzvaná holoseč. Ide o prax, pri ktorej sú v danej oblasti vyrúbané všetky alebo väčšina stromov. „Úrady tiež umožnili koncentráciu podobných projektov v rovnakej oblasti, čo znížilo ich celkový dopad a podkopalo ich účinnosť. Žiadosti o projekty boli navyše posudzované nekonzistentne a so značnými oneskoreniami,“ dodal úrad. Práve počas týchto oneskorení sa výrazne zvýšili náklady na všetku výstavbu.
„Finančné prostriedky EÚ sú určené na to, aby verejnosti prinášali skutočné a trvalé výhody,“ upozornila úradujúca generálna riaditeľka úradu Salla Saastamoinenová, ktorá je vo funkcii od 1. augusta. Už čoskoro by ju mal nahradiť nový riaditeľ, Čech Petr Klement.
Úrad OLAF vyšetruje podvody, korupciu a iné pochybenia, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Ide napríklad práve o vyšetrovanie podozrení na zneužitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.