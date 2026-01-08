Trump priznal, že ide o ropu: Venezuelu budeme kontrolovať roky

Trump podľa denníka neuviedol presný časový rámec politickej nadvlády USA nad Venezuelou. „Povedal by som, že oveľa dlhšie,“ odpovedal ale americký prezident na otázku, či to bude trvať dlhšie ako rok. Iba čas podľa neho ukáže, ako dlho bude jeho administratíva požadovať priamu kontrolu nad latinskoamerickou krajinou.
„Prebudujeme ju veľmi výnosným spôsobom. Použijeme ropu a budeme ju odoberať. Znižujeme ceny ropy a budeme Venezuele dávať peniaze, ktoré zúfalo potrebuje,“ popísal v NYT Trump plány na riadenie Venezuely.
Americký minister energetiky Chris Wright v stredu oznámil, že USA budú predávať venezuelskú ropu na medzinárodných trhoch bez časového obmedzenia. Výnosy budú uložené na špeciálny účet pod americkou kontrolou, vysvetlil minister.
„Dávajú nám všetko, čo považujeme za potrebné. Nezabudnite, že nám tú ropu pred rokmi vzali,“ vyhlásil Trump v narážke na to, že Venezuela pred rokmi znárodnila svoj ropný priemysel.Čítajte viac Venezuela sa slobody nedočkala. Trump ignoruje opozíciu, radšej spolupracuje s režimom
Američania 3. januára bombardovali niekoľko miest vo Venezuele a ich špeciálne sily v prezidentskom paláci zajali prezidenta krajiny Nicolása Madura a jeho ženu. Pár teraz v USA čelí obvineniam z pašovania drog. Pri americkom útoku podľa Caracasu zomrelo 100 ľudí. Dočasnou prezidentkou sa potom stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington požaduje poslušnosť. Trump jej pohrozil ďalším vojenským zásahom, pokiaľ s USA nebude spolupracovať.
Trump neodpovedal na otázky NYT, prečo vo vedení krajiny podporil Rodríguezovú miesto šéfky opozície a nositeľky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej. Rovnako odmietol oznámiť, či s dočasnou prezidentkou Venezuely hovoril. „Marco s ňou ale stále hovorí. Poviem vám, že sme v neustálom kontakte s ňou a jej administratívou,“ povedal Trump s odkazom na amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia.
Krátko po tom, ako sa reportéri NYT s Trumpom zišli, prezident rozhovor prerušil, aby prijal telefonát od kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Trump v posledných dňoch Kolumbii hrozil, že by tam mohol podniknúť podobnú vojenskú akciu, ako vo Venezuele. Šéf Bieleho domu Petra opakovane obviňuje, že má továrne na kokaín, ktorý vraj posiela do USA.Čítajte viac Po vyhrážkach, obvineniach a urážkach prišlo pozvanie do Bieleho domu. Trump sa chce stretnúť s Petrom
Trumpov telefonát s Petrom, ktorý trval asi hodinu, podľa NYT rozptýlil bezprostrednú hrozbu vojenského útoku USA na Kolumbiu. Trump podľa denníka vyjadril názor, že odstránenie Madura z čela Venezuely zastrašilo ostatných latinskoamerických lídrov a prinútilo ich, aby sa Washingtonu podriadili.