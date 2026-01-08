Zvesila kríž a hodila ho do koša. Prokuratúra preveruje učiteľku

Podľa svedectiev učiteľka najprv požiadala, aby kríž zvesili samotní žiaci. Keď to odmietli, kríž sňala sama a hodila do koša. Rodičia preto podali na prokuratúru oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu urážky náboženského cítenia. Starosta Szemudu Ryszard Kalkowski potvrdil, že vyhodený kríž bol zaistený ako dôkaz a nahradený novým. Podľa portálu Onet bol zvesený viackrát, no žiaci ho vždy zavesili naspäť.
Minister spravodlivosti Waldemar Žurek vo štvrtok vo vysielaní Polsat News informoval, že prokuratúra sa vecou zaoberá a vyzval na rešpektovanie poľských tradícií a náboženského cítenia. Učiteľke hrozí podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky. Podľa ministra by však takéto konanie malo byť trestané skôr pokutou alebo zákazom práce vo verejných inštitúciách.
Na prípad reagovala aj ministerka školstva Barbara Nowacka, ktorá vo štvrtkovom rozhovore pre TVN 24 oznámila, že voči učiteľke sa začalo disciplinárne konanie. „Bez ohľadu na to, v čo kto verí, každý má právo na úctu k svojej viere. Takéto správanie je spoločensky neprijateľné,“ zdôraznila ministerka.Čítajte viac Katolícka cirkev v Poľsku stráca pôdu pod nohami. Dôvera padla na historické minimum
Incident v stredu odsúdil aj predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Tadeusz Wojda. Poďakoval sa rodičom a učiteľom, ktorí sa postavili na obranu symbolu viery. „Kríž, symbol obety, ktorú Ježiš Kristus priniesol z lásky ku každému človeku, má osobitné miesto nielen v srdciach veriacich, ale aj v našej poľskej tradícii a kultúre,“ povedal. V stredu ráno sa podľa portálu Misyjne pred školou uskutočnil pokojný protest rodičov a obyvateľov obce.Čítajte viac Poľsko je v šoku: Kňaz brutálne zavraždil muža sekerou a zapálil ho uprostred ulice