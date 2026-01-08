Pravda Správy Svet Protestujúci farmári budú s traktormi blokovať centrum Paríža

Protestujúci farmári budú s traktormi blokovať centrum Paríža

Protestujúci francúzski farmári sa vo štvrtok ráno začali presúvať k Eiffelovej veži a Víťaznému oblúku v Paríži, aby vyjadrili nesúhlas s uzavretím obchodnej dohody medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a denníka Le Figaro.

08.01.2026 11:26
Francúzsko farmári protest Paríž traktory Foto: ,
Francúzski farmári, ktorí protestujú proti uzavretiu obchodnej dohody medzi EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur, sa zhromaždili pred budovou parlamentu v Paríži vo štvrtok 8. januára 2026.
debata

Odborový zväz Coordination rurale (CR) vyzval na protesty proti plánovanému uzavretiu dohody so združením Mercosur (Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj), čo podľa CR znevýhodní ich produkciu prívalom lacnejšieho tovaru.

Kritizuje aj prístup francúzskej vlády k riešeniu vírusového ochorenia nodulárna dermatitída hovädzieho dobytka (LSD) systematickým utrácaním nakazených zvierat. Poľnohospodári preferujú vakcináciu.

„Prídeme za každú cenu, aby sme vyjadrili naše požiadavky,“ uviedol pre AFP prezident CR v regióne Okcitánia Eloi Nespoulous na čele sprievodu približne 40 traktorov. Podľa denníka Le Figaro platí do centra Paríža zákaz vjazdu traktorov, čo mnohým farmárom bráni protestovať v centre mesta. Podobný protest prebieha aj v meste Bordeaux.

Hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová varovala protestujúcich pred „nelegálnym“ správaním, ktorému sa bezpečnostné zložky „nebudú len prizerať“. V rozhovore pre rádio France Info uviedla, že blokovanie ciest alebo „pokus stretnúť sa pred Národným zhromaždením so všetkou symbolikou, ktorú to so sebou prináša, je opäť raz nezákonné“.

Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska. Podľa agentúry Reuters môže byť v takomto prípade dohoda odsúhlasená aj bez francúzskej podpory. Hlasovať by sa malo v piatok.

Dohoda by podľa EK vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #Paríž #protest farmárov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"