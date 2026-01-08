Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa

V nezvyčajne ostrých vyjadreniach Steinmeier upozornil, že globálna demokracia čelí dosiaľ nevídaným útokom. Podľa agentúry v nich narážal aj na nedávne zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura spolu s manželkou a ich prevezenie pred súd v New Yorku. Úloha nemeckého prezidenta je prevažne reprezentatívna, ale jeho vyjadrenia majú značnú váhu.
Steinmeier označil anexiu Krymu Ruskom a následnú rozsiahlu inváziu na Ukrajinu za zásadný historický zlom. Správanie Spojených štátov podľa neho predstavuje ďalší vážny prelom. „Je tu rozpad hodnôt zo strany nášho najdôležitejšieho partnera, USA, ktorý pomohol vybudovať tento svetový poriadok,“ vyhlásil v prejave.
„Ide o to, aby sa svet nezmenil na brloh zlodejov, kde si tí najbezohľadnejší berú, čo chcú, a kde sa regióny alebo celé krajiny považujú za majetok niekoľkých veľmocí,“ zdôraznil nemecký prezident. Podľa neho je v situáciách, ktoré ohrozujú svetový poriadok, potrebný aktívny zásah a za jeho ochranu by sa mali zasadiť aj krajiny ako Brazília či India.