Irán nemá záujem rozpútať vojnu s USA, ale je pripravený brániť sa útokom

Irán nemá záujem rozpútať vojnu s Izraelom ani so Spojenými štátmi, v prípade napadnutia je však pripravený sa brániť. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na iránskeho ministra zahraničia Abbása Arakčího, ktorý to uviedol počas svojej návštevy Bejrútu.

08.01.2026
Iránska reakcia prichádza niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil, že Spojené štáty tvrdo zasiahnu, ak Irán bude zabíjať demonštrantov v uliciach. Izrael naopak vyzýval iránsky ľud na väčšie protesty s cieľom destabilizovať situáciu v krajine.

Arakčí podľa AP uviedol, že Irán je pripravený rokovať s USA o jadrovom programe, ak budú rozhovory založené na vzájomnom rešpekte, nie na „diktáte Washingtonu“.

Šéf iránskej diplomacie sa tak vyjadril v čase, keď sa mnohí obávajú, že sa Izrael znovu zameria na Irán, rovnako ako to urobil počas 12-dňovej vojny, ktorú proti Teheránu bezprecedentne začal v minulom roku v júni. Do konfliktu sa aktívne zapojili aj Spojené štáty.

„USA a Izrael vyskúšali svoju stratégiu útoku na Irán, ktorá však úplne zlyhala. Ak to zopakujú, budú čeliť rovnakým výsledkom,“ varoval Arakčí na začiatku svojej dvojdňovej návštevy v Libanone. „Sme pripravení na akúkoľvek možnosť. Netúžime po vojne, ale sme na ňu pripravení,“ dodal Arakčí.

Koncom decembra 2025 Trump varoval Irán, že USA by mohli vykonať ďalšie vojenské údery, ak sa krajina pokúsi obnoviť svoj jadrový program. V januári tohto roku Spojené štáty zosilneli svoje varovanie a oznámili, že tvrdo zasiahnu, ak iránsky režim začne zabíjať demonštrantov v uliciach.

Demonštrácie, ktoré sa začali vlani 28. decembra v Teheráne, si už vyžiadali najmenej 35 obetí. Zatknutých bolo 1200 ľudí a protesty sa ďalej šíria. Rozrástli sa už do 23 z 31 iránskych provincií a zasiahli najmenej 40 miest.

Protesty začali obchodníci rozhorčení poklesom hodnoty iránskej meny. Postupne sa k nim pridali ďalšie skupiny obyvateľov vrátane vysokoškolských študentov a demonštrácie nadobudli politický ráz.

Spojené štáty, ich európski spojenci a Izrael viní Irán, že využíva svoj jadrový program ako zásterku úsilia o vývoj atómovej zbrane. Teherán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne mierovým účelom.

Vlani v septembri Arakčí podľa agentúry AFP uviedol, že zásoby uránu obohateného na 60 percent, teda viac, ako je potrebné pre civilné využitie, sú zavalené pod sutinami jadrových zariadení zasiahnutých počas 12-dňovej leteckej vojny.

Washington obviňuje Teherán z destabilizácie arabského regiónu, zatiaľ čo Izrael ho kvôli pokročilému raketovému vývoju považuje za existenčnú hrozbu.

