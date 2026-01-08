Pravda Správy Svet Kyjev má bezpečnostné záruky na dosah. Ukrajinsko-americký dokument je hotový, rozhodne Trump, oznámil Zelenskyj

Kyjev má bezpečnostné záruky na dosah. Ukrajinsko-americký dokument je hotový, rozhodne Trump, oznámil Zelenskyj

Dokument o bilaterálnych bezpečnostných zárukách medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou je v podstate hotový, teraz ho treba dokončiť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol vo štvrtok 8. januára ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer štyri roky s pomocou Západu bráni ruskej agresii, tento týždeň rokovali v Paríži delegácie Ukrajiny, USA a krajín koalície ochotných, na čele s Britániou a Francúzskom.

08.01.2026 14:08
debata (2)
Čo povedal Zelenskyj o zajatí Madura?
Video
K zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými vojakmi sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. / Zdroj: Reuters

„(Predseda ukrajinskej bezpečnostnej rady) Rustem Umerov včera (v stredu) informoval o výsledkoch rokovaní nášho tímu vo Francúzsku. Bilaterálny dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je teraz v podstate pripravený na finálne schválenie na najvyššej úrovni s prezidentom Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. „Je dôležité, aby Ukrajina úspešne zjednotila úsilie európskych a amerických tímov,“ dodal.

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov na stredajšom stretnutí rokovali o „zložitých otázkach“ vyplývajúcich zo základného rámca pre ukončenie vojny, pričom ukrajinská strana predložila možné varianty dokončenia dokumentu, uviedol Zelenskyj.

Riadil ukrajinských vojenských špiónov, teraz bude Budanov slúžiť Zelenskému
Video
Kyryl Budanov bude riadiť prezidentskú kanceláriu Volodymyra Zelenského. / Zdroj: Reuters

„Chápeme, že americká strana bude rokovať s Ruskom, a očakávame spätnú väzbu, či je agresor skutočne ochotný túto vojnu ukončiť,“ dodal.

Ukrajinskí a americkí zástupcovia vo Francúzsku rokovali v stredu už tretíkrát za dva dni, pričom na programe mali podľa stredajšieho vyjadrenia Zelenského najťažšie otázky týkajúce sa územia a situácie Záporožskej jadrovej elektrárne. Práve územné otázky okolo štyroch oblastí, ktoré Rusko už v roku 2022 protiprávne anektovalo, zostávajú podľa Zelenského najväčším sporným bodom v mierovom procese.

Kyjev bol dlhodobo pod tlakom Washingtonu, aby pristúpil na podmienky mierovej dohody, odmieta však požiadavky Moskvy, aby sa vzdal aj území, ktoré dosiaľ ovláda, a tiež kontroly nad najväčším jadrovým zariadením v Európe.

Trump Čítajte viac Chce Trump rozdeliť svet na sféry vplyvu? Stálo by to veľa krvi a peňazí, varuje politológ
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Donald Trump #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"