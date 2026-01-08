Kyjev má bezpečnostné záruky na dosah. Ukrajinsko-americký dokument je hotový, rozhodne Trump, oznámil Zelenskyj

„(Predseda ukrajinskej bezpečnostnej rady) Rustem Umerov včera (v stredu) informoval o výsledkoch rokovaní nášho tímu vo Francúzsku. Bilaterálny dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je teraz v podstate pripravený na finálne schválenie na najvyššej úrovni s prezidentom Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. „Je dôležité, aby Ukrajina úspešne zjednotila úsilie európskych a amerických tímov,“ dodal.
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov na stredajšom stretnutí rokovali o „zložitých otázkach“ vyplývajúcich zo základného rámca pre ukončenie vojny, pričom ukrajinská strana predložila možné varianty dokončenia dokumentu, uviedol Zelenskyj.
„Chápeme, že americká strana bude rokovať s Ruskom, a očakávame spätnú väzbu, či je agresor skutočne ochotný túto vojnu ukončiť,“ dodal.
Ukrajinskí a americkí zástupcovia vo Francúzsku rokovali v stredu už tretíkrát za dva dni, pričom na programe mali podľa stredajšieho vyjadrenia Zelenského najťažšie otázky týkajúce sa územia a situácie Záporožskej jadrovej elektrárne. Práve územné otázky okolo štyroch oblastí, ktoré Rusko už v roku 2022 protiprávne anektovalo, zostávajú podľa Zelenského najväčším sporným bodom v mierovom procese.
Kyjev bol dlhodobo pod tlakom Washingtonu, aby pristúpil na podmienky mierovej dohody, odmieta však požiadavky Moskvy, aby sa vzdal aj území, ktoré dosiaľ ovláda, a tiež kontroly nad najväčším jadrovým zariadením v Európe.Čítajte viac Chce Trump rozdeliť svet na sféry vplyvu? Stálo by to veľa krvi a peňazí, varuje politológ