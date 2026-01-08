Pravda Správy Svet Európa cez Jamal financuje Putinovi vojnu. Za minulý rok „pritieklo“ Kremľu 7,2 miliardy eur

Rusko minulý rok cez LNG terminál Jamal, ktorý leží na severovýchodnom cípe polostrova Jamal pri pobreží Barentsovho mora, vyviezlo do Európy skvapalnený plyn (LNG) za 7,2 miliardy eur.

08.01.2026 14:26
Vyplýva to zo štvrtkovej správy nemeckej environmentálnej mimovládnej organizácie Urgewald. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Európska únia prijala nový právny predpis, ktorý od začiatku roka 2026 zakáže dovoz ruského LNG nakúpeného na spotových trhoch a postupne ukončí dovoz potrubného plynu do 30. septembra 2027. Napriek plánovanému zákazu zostáva Európska únia najväčším dovozcom ruského skvapalneného zemného plynu.

Urgewald s odvolaním sa na údaje spoločnosti Kpler, ktorá v reálnom čase sleduje svetový obchod a prepravu komodít, uviedla, že LNG terminál Jamal sa na celkovom dovoze LNG do EÚ podieľal takmer 15 percent.

„Tento trend naznačuje, že EÚ bude ešte minimálne ďalší rok posielať do Moskvy miliardy eur,“ uviedli výskumníci Urgewaldu.

Vladimir Putin Čítajte viac Brusel štedro dotuje Putinovu mašinériu: Rusko dostáva od EÚ väčšiu „pomoc“ ako Ukrajina

Z 19,7 milióna ton LNG, ktoré sa vyviezli z Jamalu, smerovalo do európskych prístavov viac ako 15 miliónov ton, čiže 76,1 percenta. Podľa Urgewaldu najväčším odberateľom ruského skvapalneného plynu z LNG terminálu Jamal bolo minulý rok Francúzsko. Ide o 6,3 milióna ton. Ďalších 4,2 milióna ton LNG dorazilo do belgického terminálu Zeebrugge.

