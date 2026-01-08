Taliansko postaví prvé výcvikové stredisko pre pilotov F-35 mimo USA

Prvé operačné školenie v rámci leteckej základne Trapani-Birgi na Sicílii je predbežne naplánované na rok 2028, jeho plná prevádzka sa očakáva do polovice roka 2029. Informáciu potvrdil predseda obranného výboru dolnej snemovne parlamentu Nino Minardo.
Zariadenie, oficiálne označené ako Lightning Training Center, má reagovať na rozširovanie európskych flotíl F-35 a obmedzené výcvikové kapacity, ktoré sú doteraz výlučne v Spojených štátoch. Trapani-Birgi sa zároveň stane treťou operačnou základňou pre F-35 v Taliansku. V Amendole v juhotalianskej Apúlii a v Ghedi v Lombardii sú umiestnené 32. a 6. krídlo talianskych vzdušných síl s týmito strojmi.
Podľa talianskej vlády a predstaviteľov parlamentu bude vybavenie leteckej základne Trapani-Birgi porovnateľné s centrom v Luke Air Force Base v Arizone v Spojených štátoch. Podľa Ríma toto rozhodnutie reflektuje rastúcu úlohu Talianska v NATO a obranných aktivitách EÚ, ako aj snahu zlepšiť interoperabilitu medzi spojencami.
Súčasťou je výstavba špecializovanej výcvikovej budovy s prístupom iba pre pracovníkov preverených na manipuláciu s vysoko citlivými systémami a informáciami spojenými s F-35. V nej budú budú nainštalované dva simulátory plnej misie, ktoré pilotom umožnia trénovať v realistických bojových scenároch. Neskôr sa bude dať doplniť o ďalšie výcvikové zariadenia, keďže dopyt bude narastať.
Talianske médiá pripomenuli, že v Cameri na severozápade krajiny už funguje továreň pre finálnu montáž a detailné skompletizovanie lietadla F-35 (FACO – Final Assembly and Check-Out) spolu s testovaním pred dodaním zákazníkom.