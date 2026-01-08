Pravda Správy Svet Bieloruský nositeľ Nobelovej ceny za mier Bjaljacki vyzval na tlak na Lukašenka

Bieloruský nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Bjaljacki dnes vyzval na udržanie tlaku na režim Alexandra Lukašenka, ktorý má v Bielorusku viesť k prepusteniu všetkých politických väzňov. Uviedla to dnes agentúra AFP. Disident, ktorého po niekoľkoročnom väznení v decembri prepustili v rámci dohody medzi Minskom a Washingtonom, sa dnes v Osle prvýkrát stretol so zástupcami Nobelovho výboru. Cena mu bola udelená v roku 2022.

„Úprimne dúfame a očakávame, že proces prepúšťania politických väzňov bude pokračovať. V tejto chvíli je to pre nás pravdepodobne tá najdôležitejšia téma. Ochrancovia ľudských práv, novinári a ľudskoprávni aktivisti sú naďalej väznení,“ uviedol Bjaljacki. Podľa ľudskoprávnej organizácie Vjasna, ktorú v roku 1996 založil, je v Bielorusku stále viac ako 1000 politických väzňov.

Bjaljacki získal Nobelovu cenu za mier spoločne s ruskou organizáciou Memorial, preslávenou odhaľovaním zločinov komunizmu a ochranou ľudských práv, a s ukrajinským Centrom pre občianske slobody, ktoré sa okrem iného venuje vyšetrovaniu potenciálnych ruských vojnových zločinov na Ukrajine. Za Bjaljackého musela cenu prevziať jeho manželka, pretože Bjaljacki bol od roku 2021 vo väzení.

V marci 2023 súd v Minsku Bjaljackého odsúdil na desať rokov odňatia slobody za pašovanie hotovosti organizovanou skupinou a za financovanie protestov, ktoré vypukli proti autoritárskemu režimu v lete 2020, keď úrady znovu vyhlásili Alexandra Lukašenka víťazom prezidentských volieb. Opozícia tvrdí, že boli voľby sfalšované, Západ odmietol uznať Lukašenka ako hlavu štátu.

V polovici minulého decembra bol Bjaljacki spolu s ďalšími 122 väzňami prepustený v rámci rozsiahlej amnestie, ku ktorej sa Lukašenko rozhodol po tom, ako Spojené štáty oznámili zrušenie niektorých sankcií voči Bielorusku.

