Ďalší tanker pod paľbou: plavidlo na ceste do ruského prístavu napadli neznáme drony

Tanker smerujúci do ruského prístavu Novorossijsk sa v Čiernom mori stal v stredu terčom útoku. Uviedla to analytická spoločnosť Lloyd’s List Intelligence, ktorá sa špecializuje na námornú dopravu a podľa ktorej neboli hlásené žiadne zranenia ani znečistenie životného prostredia. K útoku na plavidlo plaviace sa pod vlajkou Palau sa nikto neprihlásil.

08.01.2026 15:30
Úrady Turecka, Ruska ani Ukrajiny k incidentu nevydali žiadne vyhlásenie, napísala vo štvrtok 8. januára na svojom ruskojazyčnom webe stanica BBC.

Americká armáda eskortuje zajatý sankcionovaný tanker Bella I (Marinera)
Video
Zdroj: Pohraničná stráž USA

Tanker Elbus, ktorý bol na ceste zo Singapuru do Novorossijsku, sa v stredu dopoludnia nachádzal niekoľko desiatok kilometrov od tureckého pobrežia, keď naň zaútočil bližšie nešpecifikovaný počet námorných plavidiel a dronov, vyplýva zo správy Lloyd’s List Intelligence. Plavidlo sa podľa nej prudko odklonilo od svojej trasy a zamierilo k tureckému pobrežiu.

Podľa tureckých médií v oblasti následne zasahovali tímy pobrežnej stráže. Tanker v súčasnosti kotví pri východotureckom prístave Inebolu, kam doplával sám. Agentúra Reuters s odvolaním sa na Lloyd’s List Intelligence a svoj zdroj z oblasti námornej bezpečnosti píše, že útok mieril na strojovňu lode. Podľa databázy Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) bola loď s týmto názvom postavená v roku 2005 a štyrikrát zmenila registráciu – plavila sa pod vlajkou Libérie, Marshallových ostrovov, opäť Libérie a od minulého novembra pod vlajkou Palau. Od novembra je vlastníkom tankera spoločnosť registrovaná v Hongkongu, uvádza BBC.

Ukrajina dronmi prvýkrát udrela na ruskú tieňovú flotilu v Stredozemnom mori
Video
Ukrajinská spravodajská služba SBU zverejnila video, ktoré má znázorňovať likvidáciu jedného z tankerov ruskej tieňovej flotily. / Zdroj: SBU

V novembri a decembri minulého roka sa objavili informácie o útokoch bezposádkových plavidiel alebo dronov na niekoľko nákladných lodí v Čiernom a Stredozemnom mori, najmä na tankery prepravujúce ruskú ropu. Útoky boli spájané s Ukrajinou, hoci Kyjev poprel, že sa na niektorých z nich podieľal, upozornila BBC.

K niektorým útokom sa prihlásila ukrajinská tajná služba SBU, ktorá hovorila o úderoch na tankery ruskej „tieňovej flotily“. Tak bývajú označované zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a s ich pomocou Moskva obchádza západné sankcie. Moskva útoky na plavidlá označila za pirátstvo.

Ukrajina roztrhala ruské tankery. Námorné drony udreli na tieňovú flotilu
Video
Ukrajinská tajná služba SBU spolu s námorníctvom zasiahla námornými dronmi v Čiernom mori dva tankery takzvanej ruskej tieňovej flotily. Agentúre Reuters to dnes povedal zdroj zo SBU.

Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Ukrajinské údery sa čoraz častejšie zameriavajú popri ruských vojenských objektoch aj na energetické a priemyselné zariadenia. Kyjev uvádza, že tak chce obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu. Novorossijsk je významným terminálom pre vývoz ropy z Ruska.

