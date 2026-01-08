Ďalší tanker pod paľbou: plavidlo na ceste do ruského prístavu napadli neznáme drony

Úrady Turecka, Ruska ani Ukrajiny k incidentu nevydali žiadne vyhlásenie, napísala vo štvrtok 8. januára na svojom ruskojazyčnom webe stanica BBC.
Tanker Elbus, ktorý bol na ceste zo Singapuru do Novorossijsku, sa v stredu dopoludnia nachádzal niekoľko desiatok kilometrov od tureckého pobrežia, keď naň zaútočil bližšie nešpecifikovaný počet námorných plavidiel a dronov, vyplýva zo správy Lloyd’s List Intelligence. Plavidlo sa podľa nej prudko odklonilo od svojej trasy a zamierilo k tureckému pobrežiu.
Podľa tureckých médií v oblasti následne zasahovali tímy pobrežnej stráže. Tanker v súčasnosti kotví pri východotureckom prístave Inebolu, kam doplával sám. Agentúra Reuters s odvolaním sa na Lloyd’s List Intelligence a svoj zdroj z oblasti námornej bezpečnosti píše, že útok mieril na strojovňu lode. Podľa databázy Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) bola loď s týmto názvom postavená v roku 2005 a štyrikrát zmenila registráciu – plavila sa pod vlajkou Libérie, Marshallových ostrovov, opäť Libérie a od minulého novembra pod vlajkou Palau. Od novembra je vlastníkom tankera spoločnosť registrovaná v Hongkongu, uvádza BBC.
V novembri a decembri minulého roka sa objavili informácie o útokoch bezposádkových plavidiel alebo dronov na niekoľko nákladných lodí v Čiernom a Stredozemnom mori, najmä na tankery prepravujúce ruskú ropu. Útoky boli spájané s Ukrajinou, hoci Kyjev poprel, že sa na niektorých z nich podieľal, upozornila BBC.
K niektorým útokom sa prihlásila ukrajinská tajná služba SBU, ktorá hovorila o úderoch na tankery ruskej „tieňovej flotily“. Tak bývajú označované zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a s ich pomocou Moskva obchádza západné sankcie. Moskva útoky na plavidlá označila za pirátstvo.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Ukrajinské údery sa čoraz častejšie zameriavajú popri ruských vojenských objektoch aj na energetické a priemyselné zariadenia. Kyjev uvádza, že tak chce obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu. Novorossijsk je významným terminálom pre vývoz ropy z Ruska.Čítajte viac Pirátstvo! Zúri Moskva. Po zadržaní tankera hrozí potápaním lodí aj Orešnikom na Európu