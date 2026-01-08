Kórea: Obete vlaňajšieho leteckého nešťastia by prežili, nebyť betónovej bariéry

K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan na juhozápade krajiny, kde lietadlo juhokórejských aerolínií Jeju Air pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. Nehodu prežili len dve letušky, ktoré sedeli v zadnej časti lietadla.
Prítomnosť betónovej konštrukcie, v ktorej je umiestnený rádiový navigačný systém a ktorá slúži na navádzanie lietadiel pri pristávaní, vyvolala pobúrenie a protesty rodín obetí. Medzinárodné smernice pre bezpečnosť letectva stanovujú, že takéto navigačné zariadenia by mali byť vyrobené z krehkých alebo rozbitných materiálov.
Podľa opozičnej poslankyne Kim Un-hje simulácia, ktorej vypracovanie zadala kórejská vláda, viedla k záveru, že ak by lietadlo do spomínanej konštrukcie nenarazilo, všetci pasažieri by vyviazli len s ľahkými zraneniami.
„Ak by navigačné zariadenie na letisku Muan bolo chránené krehkou konštrukciou, lietadlo by pravdepodobne prerazilo obvodové oplotenie a výsledný náraz by nebol dostatočne silný na to, aby spôsobil vážne zranenia,“ uvádza sa v správe.
Keby lietadlo nemalo v dráhe prekážky, šmýkalo by sa približne 770 metrov, kým by sa zastavilo, vyplýva tiež zo záverov štúdie.