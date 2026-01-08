Pravda Správy Svet Austráliu sužujú rozsiahle požiare, teploty presahujú 48 stupňov. Hasiči sa pripravujú na katastrofu

Austráliu zasiahla prvá tohtoročná vlna horúčav, ktorá niekde priniesla teploty prekračujúce 48 stupňov Celzia. V juhovýchodnom štáte Viktórie sa šíri lesný požiar, ktorý už spálil 28 000 hektárov plochy a ktorý si vyžiadal evakuáciu desiatok miest. Riziko lesných požiarov sa zvýšilo aj v susednej Južnej Austrálii, pre veľkú časť ktorej platí varovanie pred silným vetrom, napísal web ABC. Rekordné teploty majú cez víkend zasiahnuť aj východné pobrežie a centrálnu časť Nového Zélandu, uviedla agentúra Reuters.

08.01.2026 16:50
Oheň zúri neďaleko Longwoodu v centrálnej časti Viktórie, približne 120 kilometrov severne od Melbourne. Hasiči sa tam snažia dostať pod kontrolu dva lesné požiare, z ktorých jeden zničil obytnú budovu. Požiar do dnešného popoludnia miestneho času spálil 4500 hektárov pôdy a bol taký silný, že vytvoril vlastný meteorologický systém vrátane búrkového mraku.

V páse od centrálnych oblastí cez severozápad až po juhozápad majú v piatok panovať katastrofálne požiarne podmienky, čo je prvýkrát od požiarov v rokoch 2019 až 2020. Blesky by tiež mohli zapáliť vysušené lesy a pasienky. „Blesky môžu nielen spôsobiť nové požiare, ale spolu s nárazovým vetrom aj nepredvídateľný postup ohňa, čo veľmi sťažuje jeho hasenie,“ povedal meteorológ Chris Kent.

Teploty v juhovýchodnej Austrálii až o 18 stupňov Celzia prekročili priemer pre polovicu januára, vďaka čomu na desiatkach miest zaznamenali nové rekordy. V meste Wudinna v Južnej Austrálii po siedmich rokoch namerali najvyššiu teplotu, ktorá sa vyšplhala na 48,2 stupňa Celzia. Je to o 0,2 stupňa menej ako je rekord tohto mesta. Najteplejšie dni tiež namerali v Swan Hill vo Viktórii, a to 46 stupňov Celzia, alebo v Deniliquin v Novom Južnom Walese, kde bolo 45,4 stupňa Celzia. V Sydney na východe Austrálie v sobotu očakávajú až 43 stupňov.

Meteorológovia súčasné počasie porovnávajú s rokom 2019, kedy lesné požiare počas takzvaného čierneho leta zničili rozsiahle oblasti juhovýchodnej Austrálie a zabili 33 ľudí.

