K Francúzsku sa cez Britániu blíži búrka Goretti, veľkú časť Európy trápi sneženie

Rozsiahle časti severnej a západnej Európy dnes zasiahlo výdatné sneženie a silný vietor; mrazivé zimné počasie na mnohých miestach obmedzilo školskú dochádzku a na juhovýchode Európy spôsobilo výpadky elektriny. Severozápadnú časť Francúzska dnes večer zasiahne silný vietor spôsobený prechodom búrky Goretti. Tá sa najprv preženie cez Britániu, informuje AP. Silný vietor a sneženie zasiahne predovšetkým región Cornwall a súostrovie Scilly v juhozápadnom Anglicku, pre ktoré podľa serveru Daily Mail platí výstraha od dnešných 16:00 do 23:00. Britská meteorologická služba Met Office upozornila, že vietor môže v exponovaných oblastiach v nárazoch dosahovať až 150 kilometrov za hodinu, čo môže potenciálne ohroziť ľudské životy.

08.01.2026 18:12
Celodenné mrazy. Sneženie najmä na východe
Ak pribudne sneh, tak najmä na východe Slovenska, na západe slnečno. Veterno.

Na severe Škótska zostávajú už štvrtý deň zatvorené školy kvôli snehovým závejom. Vo Švédsku si dnes školáci užili voľný deň, najmä na severe a západe krajiny napadlo až 60 centimetrov nového snehu a školy preto zostali zatvorené. Časť domácností dnes v Rumunsku zostala pre výdatné sneženie a búrku bez prúdu, uvádza agentúra DPA. Výstrahu pred snehom, mrazom a námrazou vydala aj nemecká meteorologická služba predovšetkým pre severné časti Nemecka. V Hamburgu a v Brémach zostanú v piatok zatvorené školy a v Emdene zastavia výrobu fabrika Volkswagenu.

Búrkový front Goretti by mal severozápad Francúzska zasiahnuť dnes neskoro večer. V departemente Manche preto bude platiť od dnešných 21:00 do piatkových 03:00 najvyšší stupeň výstrahy, vietor môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu. V piatok tu zostanú zatvorené školy a budú zrušené niektoré železničné spoje. Okrem departementu Manche, ktorý leží pri Lamanšskom prielive, vyhlásila dnes ráno miestna služba Météo-France oranžový stupeň nebezpečenstva v takmer 30 departementoch, od Charente-Maritime na západnom pobreží až po metropolitnú oblasť Paríža, napísala agentúra AFP.

„Ukrývajte sa a nepoužívajte svoje vozidlá,“ upozornila na sieti X prefektúra departementu Manche. Obyvateľov tiež vyzvala, aby si pripravili núdzové osvetlenie a zásoby pitnej vody. Úrady na severozápade Francúzska tiež dôrazne varovali pred vyplávaním na rozbúrené more s tým, že môžu byť až desaťmetrové vlny.

Taktiež Nemecká meteorologická služba (DWD) dnes varovala pred snehom, mrazom a námrazou na cestách a uliciach. Polícia ohlásila vyšší počet dopravných nehôd predovšetkým zo spolkových krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Porýnie-Falc na západe krajiny. V dolnosaskom meste Gehrde prišiel pri dopravnej nehode o život jeden muž; podľa polície mohlo byť na vine práve námraza.

Podľa DWD napadne v noci na piatok predovšetkým v severnej časti Nemecka značné množstvo snehu, miestami až 20 centimetrov. Kvôli zimnému počasiu už dnes v niektorých regiónoch na severozápade krajiny zrušili školy prezenčnú výučbu a presunuli ju na internet. Doma zostali napríklad žiaci z Wilhelmshavenu či deti na severomorských ostrovoch Amrum a Föhr. Taktiež Hamburg a Brémy dnes oznámili, že v piatok pri nich zostanú kvôli očakávanej snehovej búrke uzavreté všetky školy. Na deň zastaví výrobu aj továreň Volkswagenu v Emdene.

Železničná spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že kvôli snehu a mrazu môžu vlaky v diaľkovej doprave v piatok a v sobotu naberať meškania. Vyzvala, aby sa tí, ktorí nemusia, na cestu vlakom radšej nevydávali.

Zimné počasie ovládlo každodenný život ľudí nielen na severe a západe Európy. V juhovýchodnej Európe spôsobil sneh a zľadovatené cesty pri teplotách hlboko pod bodom mrazu dopravné komplikácie a výpadky elektriny. V Rumunsku je bez elektriny približne 11.000 domácností, k výpadkom elektriny došlo kvôli počasiu tiež v Srbsku.

Na juhovýchode Bulharska medzitým trápia obyvateľov po silných dažďoch povodne. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani zranenia.

Mrazivé počasie ale prináša dobré vyhliadky pre milovníkov zimných športov. V rakúskych Alpách meteorológovia v najbližších dňoch očakávajú až 30 centimetrov nového snehu. Podľa odborníka z meteorologickej služby Geosphere Austria by miestami mohlo napadnúť až pol metra snehu.

