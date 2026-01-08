Pravda Správy Svet Paríž bude hlasovať proti dohode EÚ a južnej Ameriky Mercosur. Zrejme ju však nedokáže zastaviť

Francúzsko bude hlasovať proti obchodnej dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur.

08.01.2026 19:41
brusel farmári traktor protest Foto:
Policajti pred traktormi európskych farmárov, ktorými blokovali hlavnú ulicu počas demonštrácie proti plánovanej obchodnej dohode EÚ-Mercosur a proti revízii dotácií pri príležitosti summitu lídrov EÚ v Bruseli 18. decembra 2025.
Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron, pričom sa odvolal na francúzsky parlament, ktorý dohodu jednomyseľne odmietol, uviedla agentúra AFP.

Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska. Podľa agentúry Reuters môže byť v takomto prípade dohoda odsúhlasená aj bez francúzskej podpory. Zástupcovia členských štátov Únie by mali o dohode hlasovať v piatok.

Protestujúci farmári hádzali zemiaky a dymovnice na policajtov v Bruseli
Brusel, 18. decembra 2025 / Zdroj: Reuters

Dohoda by podľa Európskej komisie vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú podľa kritikov čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem.

