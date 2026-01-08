Paríž bude hlasovať proti dohode EÚ a južnej Ameriky Mercosur. Zrejme ju však nedokáže zastaviť

Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron, pričom sa odvolal na francúzsky parlament, ktorý dohodu jednomyseľne odmietol, uviedla agentúra AFP.
Dohodu s Mercosurom podporujú veľké európske ekonomiky ako Nemecko či Španielsko a Európska komisia tento týždeň zrejme získala aj podporu Talianska. Podľa agentúry Reuters môže byť v takomto prípade dohoda odsúhlasená aj bez francúzskej podpory. Zástupcovia členských štátov Únie by mali o dohode hlasovať v piatok.
Dohoda by podľa Európskej komisie vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Európski farmári však budú podľa kritikov čeliť tlaku lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Južnej Ameriky, čo môže spôsobiť bankrot menších fariem.