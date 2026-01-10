Zaslúžená smrť a odporný dedinský politický stratég. Vyhostí protikremeľská Litva odporcu Putinovho režimu?

Škandál spôsobil ruský politik žijúci v exile Leonid Volkov. Známy je tým, že bol pravou rukou Alexeja Navaľného, opozičného predáka a politického väzňa, ktorý zomrel za mrežami vo februári 2024. Volkov riadil protikorupčné projekty Navaľného a viedol jeho predvolebnú kampaň. Rodák zo Sverdlovsku, ktorý má 45 rokov, sa v zahraničí zdržiava hlavne vo Vilniuse. Do vlasti sa vrátiť nemôže: v júni 2025 ho v Rusku odsúdili v neprítomnosti na 18 rokov väzenia za „šírenie falošných správ" o vojne na Ukrajine a za „ospravedlňovanie terorizmu".
Aké slová Volkova teraz spôsobili škandál? Tie, v ktorých si pochvaľoval správu o zabití veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDZ) na Ukraijne Denisa Kapustina a vulgárne sa vyjadril o šéfovi ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylovi Budanovovi. Jeho komentár zverejnila na sociálnej sieti Anna Tironová, niekdajšia spolupracovníčka protikorupčného fondu Navaľného, ktorá v súčasnosti plní politické úlohy RDZ.
Volkov napísal Tironovej, že určitým spôsobom došlo k denacifikácii na Ukrajine (Putin vo februári 2022 hovoril o nutnosti „demilitarizácie a denacifikácie" susedného štátu, keď zdôvodnil inváziu ruských vojsk). „Nacista, ktorého samotná existencia bola darom pre kremeľskú propagandu, zomrel. On a jeho zbor klaunov realizovali temný program odporného dedinského politického stratéga Budanova," uviedol Volkov. Dodal, že dúfa, že Budanov skončí vo väzení podobne ako „propagandistickí zlodeji" v Kyjeve. „Potom bude mať Ukrajina šancu vyhrať. Ale pokiaľ sa spolieha na kapustinovcov, nemá žiadnu šancu," uzavrel Volkov. (Volkov by rád videl za mrežami aj Andrija Jermaka, niekdajšieho vedúceho kancelárie ukrajnského lídra.)
Pripomeňme, že nedávna informácia o likvidácii Kapustina sa nakoniec ukázala falošná. Ukrajinci pred pár dňami oznámili, že fingovali smrť veliteľa RBK, ktorú si objednali Rusi, aby od nich získali pol milióna dolárov určených na jeho likvidáciu. Kapustin je kontroverzná postava. Na Ukrajine si ho síce môžu pochvaľovať ako zakladateľa vojenského oddielu zloženého z Rusov, ktorí bojujú proti Putinovej armáde, no na druhej strane má temnú minulosť. Ešte keď žil v Rusku, stal sa z neho extrémista. Viac-menej sa dá povedať, že neonacista. Okrem iného založil firmu White Rex (Biely kráľ), ktorej samotný názov evokuje rasistické postoje. Venovala sa aj predaju oblečenia s neonacistickou symbolikou. Na Ukrajine žije od roku 2018, RDZ vytvoril po ruskej invázii, ktorú Putin nariadil 24. februára 2022.
Prečo Volkovovi leží v žalúdku aj Budanov, ktorý sa medzitým presunul na pozíciu šéfa prezidentskej kancelárie Volodymyra Zelenského, nie je jasné z kontextu jeho správy adresovanej Tironovej. Možno mu prekáža na ňom to, že stál za mnohými údermi proti ruským cieľom, ktoré Volkov nepovažuje vyslovene za vojenské terče.
Ostrý tón svojej súkromnej správy určenej Tironovej oľutoval. „Bola drsná a emotívna, ako to, bohužiaľ, pri osobných správach často býva. Adresoval som ju osobe, ktorá o mne neustále šíri škaredé veci lži. Nemal som tú správu písať a určite som mal lepšie ovládať svoje emócie. A áno, mám negatívny postoj k neonacistom… Aj taktické spojenectvo s nimi sa mi zdá byť veľkou chybou," uviedol Volkov na sociálnej sieti Telegram.
Ešte pred prejavením ľútosti Volkova, ale aj potom, vyjadrili silné rozpaky mnohí politickí predstavitelia Litvy, ktorá patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny brániacej sa už bezmála celé štyri roky proti ruskej agresii. Poslanec a exminister obrany Laurynas Kasčiunas povedal, že také slová by čakal napríklad od ruského jastraba, ktorým je bývalý prezident Dmitrij Medvedev. „Toto sú však slová zástupcu ruskej opozície, o ktorú sa staráme," zdôraznil podľa serveru Meduza znepokojený Kasčiunas.
Kritikou nešetril tiež šéf parlamentného výboru pre zahraničnú politiku Remigijus Motuzas: „Litva vynaložila maximálne úsilie na garantovanie bezpečnosti Volkova po útoku na neho vo Vilniuse v roku 2024. Vyjadrujem prekvapenie nad tým, že človek, ktorý sám zažil veľa represií zo strany Ruska, sa tak negatívne vyslovuje o ukrajinských predstaviteľoch," citoval Motuzasa server Delfi. (Volkova napadol v marci 2024 ruský občan, ktorý mu nastriekal do očí slzný plyn a potom ho začal biť s kladivom.)
V Litve nezostali len pri slovách: úrady posúdia, či Volkovovi nezrušia povolenie na pobyt v krajine. Avizovali, že sa budú zaoberať otázkou, či tento Rus po svojich výrokoch nepredstavuje „hrozbu pre litovskú národnú bezpečnosť". Keby sme mali odhadnúť, ako sa k Volkovovi nakoniec postavia vo Vilniuse, je dosť pravdepodobné, že si asi bude musieť zbaliť veci a odcestovať do inej krajiny. Prečo? Naznačuje to reakcia premiérky Ingy Ruginienéovej: „Podľa môjho osobného názoru sú takéto vyhlásenia neprijateľné a takýto človek nemá v Litve miesto," citovala ju tamojšia televízia.