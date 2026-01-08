Neignorujte sirény! Blíži sa veľký útok na Ukrajinu? Hovorí o ňom Zelenskyj, varuje aj veľvyslanectvo USA

Americkí diplomati vyzvali amerických občanov, aby boli pripravení okamžite odísť do krytov v prípade, že zaznejú sirény leteckého poplachu. Tiež Zelenskyj vyzval svojich spoluobčanov, aby neignorovali sirény varujúce pred blížiacim sa nebezpečenstvom a okamžite sa odobrali do krytov.
Predchádzajúci ruský útok pripravil len v Dnepropetrovskej oblasti státisíce ľudí o elektrinu, vodu a teplo, upozornil vicepremiér Oleksij Kuleba. Medzičasom sa podarilo obnoviť dodávky vody pre viac ako 1,7 milióna odberateľov a dodávky tepla približne 270 000 odberateľom. Bez tepla zostáva približne 250 000 odberateľov a bez vody asi 20 000, dodal. Podľa šéfa oblastnej správy Vladyslava Hajvanenka sa zatiaľ podarilo obnoviť dodávky elektriny polovici odberateľov, ktorí sa ocitli bez prúdu.
Medzitým priemyselné mesto Kryvyj Rih v tomto regióne zasiahli dve ruské rakety Iskander a zranili desať ľudí, oznámil starosta Oleksandr Vilkul. Jeden zranený, ktorému výbuch utrhol nohu, bol potom v kritickom stave na operačnej sále, dodal. Podľa šéfa oblastnej správy Vladyslava Hajvanenka počet zranených stúpol na 13, vrátane dvoch chlapcov vo veku sedem a 16 rokov.
Štyroch ľudí vo štvrtok zabila a ďalších štyroch zranila ruská armáda pri útokoch na susednú Chersonskú oblasť a regionálnu metropolu Cherson. S odvolaním sa na krajskú prokuratúru a šéfa regionálnej správy Oleksandra Prokudina to napísal server Ukrajinska pravda.
Ruskí vojaci najprv okolo 11.30 h miestneho času (10.30 h SEČ) zhodili výbušné zariadenie z dronu na automobil blízko obce pomenovanej po Tarase Ševčenkovi a zabili tridsaťšesťročného muža, píše Ukrajinska pravda. Ďalší dvaja ľudia vo vozidle utrpeli zranenia, píše server.
Asi o hodinu neskôr Rusi zaútočili na kaviareň v centre Chersonu, na mieste zabili dvoch mužov, ďalší traja ľudia boli zranení, z ktorých jeden neskôr v nemocnici zomrel, píše ukrajinský web. V stredu v Chersonskej a Záporožskej oblasti podľa neho Rusi pri útokoch zabili troch ľudí a ďalších siedmich zranili.
Cherson leží na pravom západnom brehu Dnepra, ktorý v týchto miestach tvorí frontovú líniu. Ruské invázne sily veľkú časť Chersonskej oblasti, vrátane jej správneho strediska, na začiatku svojej invázie v roku 2022 obsadili a niekoľko mesiacov okupovali.
Rusi sa pod tlakom ukrajinskej protiofenzívy na jeseň 2022 stiahli z pravobrežnej časti regiónu na ľavý breh Dnepra, ale na územie západne od rieky – vrátane Chersonu – pravidelne útočia. Agentúra AP pred časom napísala, že miestni a vojaci hovoria v súvislosti s ruskými útokmi na Cherson ako o takzvanom ľudskom safari.