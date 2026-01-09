Vo štvrtok pochovali Nasťu a Maxima. Dvadsaťdvaročnú mladú ženu a jej malého synčeka. Druhého januára ich v Charkove zabila ruská raketa. Boli doma. Pravdepodobne pozerali vtipný novoročný animovaný film, klábosili a jedli mandarínky.
Každá taká balistická alebo okrídlená raketa stojí podľa expertov tri milióny dolárov. Na zabitie Nasti a Maxima minuli Rusi šesť miliónov.
Mohli by vybudovať modernú školu v Stavropoľskom kraji alebo nemocnicu v Ingušsku. Zaviesť plyn a kanalizáciu do dedín v Jakutsku, postaviť parky, opraviť cesty… Ale nie, tie peniaze minuli na zabitie trojročného ukrajinského chlapca a jeho matky.
A toto sú len dve rakety, len v Charkove, a len za jediný z tisíc štyristo pätnásť dní tejto obludnej vojny.
Z dievčatka z Kalugy, ktoré dnes pochoduje v škôlke okolo vianočného stromčeka v maske tanku, možno raz vyrastie skvelá historička. A vo svojej vedeckej dizertačnej práci zráta, koľko vecí mohol režim plešatého trpaslíka z portrétu urobiť v jej nádhernej (samozrejme skvelej a mocnej) krajine. Vytvoriť, vybudovať, vymyslieť, vyvinuť, skonštruovať. Aspoň za ten čas, čo sa dievčatko narodilo a na hlavu si natiahlo ako karnevalovú masku tank namiesto povedzme snehovej vločky. Spočíta to a omdlie od prebytku emócií.
Na súcit s Nasťou a Maximom sa nespolieham.
Prvý týždeň nového roku 2026 si svet zapamätá pre niečo iné. Trump žiarici nadšením, keď s popcornom sleduje na obrazovke, ako Madura odvádzajú v putách. Naháňanie ruského tankera, prerozdelenie trhu s ropou, Grónsko v strehu, Mexiko v obavách, otáznik nad existenciou NATO.
Zbohom Nasťa a Maxim. Vaša smrť nezmenila svet. Prepáčte.