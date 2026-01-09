Pravda Správy Svet List z Charkova: Smrť, ktorá nezmenila svet

List z Charkova: Smrť, ktorá nezmenila svet

Z Ukrajiny píše publicistka a spisovateľka Anna Gin

09.01.2026 10:00
vojna na Ukrajine, Charkov
Na fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, pracujú zamestnanci záchranných zložiek na hasení požiaru po ruskom raketovom útoku v Charkove na Ukrajine v piatok 2. januára 2026.
Vo štvrtok pochovali Nasťu a Maxima. Dvadsaťdvaročnú mladú ženu a jej malého synčeka. Druhého januára ich v Charkove zabila ruská raketa. Boli doma. Pravdepodobne pozerali vtipný novoročný animovaný film, klábosili a jedli mandarínky.

Dvadsaťdvaročná Charkovčanka Nasťa a jej... Foto: archív Anny Gin
Nasta Maxim Dvadsaťdvaročná Charkovčanka Nasťa a jej trojročný syn Maxim, ktorí zahynuli 2. januára pri ruskom raketovom útoku na druhé najväčšie mesto Ukrajiny.

Každá taká balistická alebo okrídlená raketa stojí podľa expertov tri milióny dolárov. Na zabitie Nasti a Maxima minuli Rusi šesť miliónov.

Mohli by vybudovať modernú školu v Stavropoľskom kraji alebo nemocnicu v Ingušsku. Zaviesť plyn a kanalizáciu do dedín v Jakutsku, postaviť parky, opraviť cesty… Ale nie, tie peniaze minuli na zabitie trojročného ukrajinského chlapca a jeho matky.

A toto sú len dve rakety, len v Charkove, a len za jediný z tisíc štyristo pätnásť dní tejto obludnej vojny.

Z dievčatka z Kalugy, ktoré dnes pochoduje v škôlke okolo vianočného stromčeka v maske tanku, možno raz vyrastie skvelá historička. A vo svojej vedeckej dizertačnej práci zráta, koľko vecí mohol režim plešatého trpaslíka z portrétu urobiť v jej nádhernej (samozrejme skvelej a mocnej) krajine. Vytvoriť, vybudovať, vymyslieť, vyvinuť, skonštruovať. Aspoň za ten čas, čo sa dievčatko narodilo a na hlavu si natiahlo ako karnevalovú masku tank namiesto povedzme snehovej vločky. Spočíta to a omdlie od prebytku emócií.

Ukrajinskí záchranári v Charkove po ruskom... Foto: Štátna služba pre mimoriadne situácie
Ukrajinskí záchranári v Charkove po ruskom útoku 2. januára 2026 Ukrajinskí záchranári v Charkove po ruskom útoku 2. januára 2026.

Na súcit s Nasťou a Maximom sa nespolieham.

Prvý týždeň nového roku 2026 si svet zapamätá pre niečo iné. Trump žiarici nadšením, keď s popcornom sleduje na obrazovke, ako Madura odvádzajú v putách. Naháňanie ruského tankera, prerozdelenie trhu s ropou, Grónsko v strehu, Mexiko v obavách, otáznik nad existenciou NATO.

Zbohom Nasťa a Maxim. Vaša smrť nezmenila svet. Prepáčte.

