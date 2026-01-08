Zástupcovia Dánska a Grónska sa stretli s Trumpovými poradcami v Bielom dome

Biely dom na žiadosť agentúry o komentár k rokovaniam nereagoval. Schôdzka prichádza krátko po Trumpových nových výrokoch o zámere „prevziať kontrolu“ nad týmto arktickým ostrovom tvoriacim autonómnu súčasť Dánskeho kráľovstva.
Dánsky veľvyslanec vo Washingtone Jesper Möller Sörensen a grónsky vyslanec Jacob Isbosethsen sa vo štvrtok stretli so zástupcami Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC), aby s nimi prerokovali Trumpove obnovené snahy získať Grónsko, oznámili AP dánske vládne zdroje, ktoré hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, pretože nemali povolenie o veci komunikovať s médiami. Vyslanci tento týždeň tiež rokovali s viacerými americkými zákonodarcami v snahe získať ich pomoc v presviedčaní Trumpa, aby od svojho zámeru získať Grónsko ustúpil.
Budúci týždeň sa s dánskymi predstaviteľmi podľa AP stretne americký minister zahraničia Marco Rubio. Ten členom Kongresu povedal, že prezident Trump chce Grónsko od Dánska kúpiť a teraz tam neplánuje podniknúť vojenskú inváziu, napísal denník The Wall Street Journal (WSJ). Trump a vysokí predstavitelia jeho administratívy pritom opakovane nevylúčili možnosť ovládnutia Grónska s použitím vojenskej sily.
Proti Trumpovým výrokom sa ohradila dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí prestal. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že EÚ plne stojí za Grónskom a Dánskom, bez ktorých súhlasu nemôže byť rozhodnuté o ich vlastnej budúcnosti.
Ostrov, ktorý má približne 56 000 obyvateľov, býval do 50. rokov 20. storočia dánskou kolóniou a v roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.