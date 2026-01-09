Problémy vo vesmíre. NASA sťahuje posádku Crew-11 z ISS späť na Zem pre zdravotný stav astronauta

Člena posádky, ktorý je teraz vo vesmírnom laboratóriu na obežnej dráhe v stabilizovanom stave, NASA kvôli ochrane súkromia pacienta nemenovala a nezverejnila podrobnosti o jeho zdravotnom probléme. Návrat americko-rusko-japonskej posádky na Zem sa uskutoční v najbližších dňoch.
„Nejde o núdzovú evakuáciu, ale rokujeme s maximálnou opatrnosťou v prospech člena posádky,“ uviedol zdravotný riaditeľ NASA James Polk. Astronauti na vesmírnej stanici zvyčajne zostávajú šesť až osem mesiacov a majú prístup k základnému zdravotníckemu vybaveniu a liekom pre niektoré typy naliehavých prípadov.
NASA v súvislosti so zdravotným stavom člena posádky už skôr zrušila výstup do voľného kozmu plánovaný na piatok.
Posádku misie Crew-11 na ISS na začiatku augusta minulého roka dopravila vesmírna loď spoločnosti SpaceX. Tvoria ju astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Išlo o prvý let do vesmíru pre biologičku a polárnu prieskumníčku Cardmanovú, ktorá sa stala astronautkou NASA v roku 2017, a tiež pre Platonova, inžiniera vyškoleného v oblasti prevádzky lietadiel a riadenia letovej prevádzky, ktorý sa stal kozmonautom v roku 2018. Pôvodne mala štvorčlenná posádka na ISS zostať najmenej šesť mesiacov.
Na ISS zostávajú ruskí kozmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams, ktorí tam dorazili v novembri a ktorých návrat je plánovaný v lete.