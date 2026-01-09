Federálni agenti v Portlande postrelili dvoch ľudí, tvrdia, že v sebaobrane. Incident má v rukách FBI

Incident vyšetruje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Podľa ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) agenti chceli zastaviť vozidlo a vodič sa ho pokúsil použiť ako zbraň. Jeden z agentov podľa DHS potom „vystrelil v sebaobrane“. Podľa DHS imigrační agenti chceli vozidlo zastaviť kvôli venezuelskému imigrantovi s napojením na zločinecký gang.
„Dvaja ľudia sú v nemocnici po streľbe, do ktorej boli zapojení federálni agenti,“ uviedla portlandská polícia vo vyhlásení. Doplnila, že do incidentu nebola zapojená. Do nemocnice boli podľa polície prevezení muž a žena.
Miestna pobočka stanice ABC News uviedla, že do streľby boli zapojení agenti Imigračného a colného úradu Spojených štátov amerických (ICE). Portlandská pobočka FBI následne podľa AP potvrdila, že „vyšetruje agenta zapojeného do streľby“ s tým, že dvaja ľudia boli zranení a do incidentu boli zapojení príslušníci ICE.
„Cestujúci vo vozidle a hľadaná osoba je venezuelský nelegálny prisťahovalec, napojený na nadnárodnú prostitučnú sieť Tren de Aragua,“ uviedlo ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) vo svojom vyhlásení zverejnenom na X. „Keď sa agenti predstavili osobám vo vozidle, vodič vozidlo použil ako zbraň a pokúsil sa strážcu zákona prejsť… Agent, ktorý sa obával o svoj život a bezpečnosť, vystrelil varovný výstrel. Vodič potom s cestujúcim ušiel,“ dodalo ministerstvo.
O niekoľko minút neskôr polícia dostala správu, že postrelený muž žiada o pomoc v inej časti mesta Polícia po príchode na miesto našla postreleného muža a ženu.
„Chápeme, že po streľbe v Minneapolise panuje zvýšené napätie a emócie, ale žiadam verejnosť, aby zostala pokojná, kým pokračujeme v zisťovaní ďalších podrobností,“ povedal policajný šéf Bob Day.
Pri rozsiahlom zásahu imigračných agentov v Minneapolise na severe Spojených štátov v stredu zastrelil príslušník ICE miestnu ženu, ktorá sa podľa zverejnených videozáznamov pokúšala ujsť, keď ju kontrolovala skupina agentov ICE. Podľa DHS agent ICE strieľal v sebaobrane, keď do neho žena nabiehala vozidlom, čo minnesotské úrady jednoznačne odmietli. Zastrelenie ženy vyvolalo rozsiahle protesty. Polícia v Minneapolise proti demonštrantom zhromaždeným pred sídlom federálnych úradov nasadila slzotvorný plyn a niekoľko ľudí zadržala.