ONLINE: Rusi útočili na západe Ukrajiny. Použili aj Orešnik?

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 416 dní
6:35 Rusko v noci na piatok zaútočilo v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti, oznámili ukrajinské úrady s tým, že išlo o infraštruktúrny cieľ. Informuje o tom agentúra Reuters.
Šéf Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj a starosta Ľvova Andrij Sadovyj v príspevkoch na Telegrame nezverejnili bližšie podrobnosti o útoku a zbraniach, ktoré k nemu Rusko použilo.
Sadovyj uviedol, že posúdenie toho, či zbraň nasadená ruskými silami bola raketa Orešnik, je plne v kompetencii ukrajinskej armády. Podľa Kozyckého miesto útoku teraz skúmajú experti.
Západné veliteľstvo ukrajinských vzdušných síl podľa agentúry Unian uviedlo, že infraštruktúrne zariadenia v Ľvove boli napadnuté o 23:47.
„Vzdušný cieľ sa pohyboval rýchlosťou približne 13 000 kilometrov za hodinu po balistickej trajektórii,“ uvádza sa vo vyhlásení.
V boji ruská armáda Orešnik v nejadrovej verzii použila prvýkrát v novembri 2024 na útok na ukrajinské Dnipro. Rusko vojnu proti Ukrajine vedie od februára 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytiť a že raketa má ničivú silu porovnateľnú s jadrovou zbraňou. Západní experti však jeho tvrdenia spochybňujú, píše Reuters. Putin v júni uviedol, že Rusko výrobu Orešnikov zrýchľuje.
Rakety Orešnik sa v septembri objavili na spoločnom vojenskom cvičení Ruska a Bieloruska. V decembri Rusko oznámilo uvedenie raketového systému Orešnik do bojovej služby v Bielorusku.
6:30 Ruský dronový útok na Kyjev v noci na piatok zabil najmenej štyroch ľudí a ďalších najmenej 19 ľudí zranil. Spôsobil tiež rozsiahle škody na domoch a infraštruktúre. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informuje agentúra Reuters.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko a starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Telegrame uviedli, že pri dronových úderoch zahynuli štyria ľudia. Podľa Klička ďalších 19 osôb utrpelo zranenia a 14 z nich previezli do nemocnice. Jednou z obetí je podľa kyjevského starostu záchranár, ktorý zasahoval pri dome na predmestí hlavného mesta; jeho štyria kolegovia boli pri rovnakej záchrannej operácii zranení. Spomínaný dom sa totiž stal terčom dvoch dronových útokov po sebe.
Na východnom brehu rieky Dnepr boli zasiahnuté dva bytové domy, uviedol Kličko s tým, že škody sú rozsiahle. Vchod jednej z budov bol úplne zničený a značne poškodená bola tiež výšková budova.
Ruský útok na ukrajinskú metropolu podľa Klička tiež „spôsobil škody na kritickej infraštruktúre a v niektorých častiach mesta narušil dodávky vody“.
Tkačenko uviedol, že jeden dron spôsobil požiar v obchodnom centre, zatiaľ čo iný dopadol pri zdravotníckom zariadení. Obaja predstavitelia zároveň uviedli, že požiare vypukli vo viacerých mestských štvrtiach. V Kyjeve platil letecký poplach päť hodín.