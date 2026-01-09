Bolsonaro si chce znížiť trest väzenia čítaním. Úrady však uznávajú len vybraných autorov

Brazílske zákony v rámci snahy zlepšiť opätovné začlenenie väzňov počítajú s bonusmi za účasť vo vzdelávacích kurzoch či popri zamestnaní. Skrátenie trestu možno dosiahnuť aj čítaním. Za každú prečítanú knižku úrady uznávajú zníženie trestu o štyri dni. Väzni však musia odovzdať čitateľský denník. V jednom roku úrady uznávajú na dosiahnutie skrátenia trestu 12 kníh. Usilovní čitatelia tak môžu ročne dosiahnuť zníženie o 48 dní.
Úrady v brazílskom hlavnom meste však uznávajú na zníženie trestu len niektoré knihy. V zozname sú diela napríklad Williama Shakespeara, Jane Austenovej, Fjodora Michajloviča Dostojevského, Zygmunta Baumana či pražského autora Franza Kafku.
Výrazne dlhšieho skrátenia trestu by však mohol Bolsonaro dosiahnuť, ak parlament definitívne schváli návrh zákona, ktorý vo štvrtok vetoval prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ten okrem iného mení systém sčítania trestov či výpočet doby, ktorú musí Bolsonaro stráviť za mrežami, kým si môže podať žiadosť o podmienečné prepustenie. Pokiaľ sa návrh stane zákonom, tak sa tento čas skráti podľa predkladateľov na menej ako tri roky.
Za pokus o puč po prehraných prezidentských voľbách v roku 2022 vymeral najvyšší súd Bolsonarovi vlani celkový trest 27 rokov väzenia.