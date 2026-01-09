Pravda Správy Svet Trump sa chváli zhabaným tankerom: Rusi si netrúfli zasiahnuť, ropa za miliardy sa už vykladá

Trump sa chváli zhabaným tankerom: Rusi si netrúfli zasiahnuť, ropa za miliardy sa už vykladá

Spojené štáty už vykladajú ropu zo zadržaného ruského tankera Marinera. Vyhlásil to prezident USA Donald Trump v rozhovore pre televíziu Fox News. Podľa jeho slov ide o ropu v hodnote miliárd dolárov a ruský sprievod plavidla sa neodvážil zasiahnuť.

09.01.2026 09:40
Americká armáda eskortuje zajatý sankcionovaný tanker Bella I (Marinera)
Moskva reagovala ostrou rétorikou na americké obsadenie ropného tankera Marinera, ktorý sa plavil pod ruskou vlajkou. / Zdroj: Pohraničná stráž USA

Trump uviedol, že tanker sa pohyboval v oblasti Venezuely a bol sprevádzaný ruskými loďami. Tie sa však podľa neho rozhodli nevstúpiť do konfrontácie s americkými jednotkami.

„Viete, zadržali sme ruskú nákladnú loď, ktorá tam plávala. Mala sprievod z ruských lodí, ale rozhodli sa s nami nezapájať do konfliktu. A my sme túto loď zobrali. Teraz vykladá ropu,“ povedal prezident USA.

Spojené štáty sa zmocnili aj sankcionovaného tankera Sophia
Spojené štáty sa v stredu 7. januára tiež zmocnili sankcionovaného tankera Sophia, ktorý sa podieľal na nelegálnej činnosti v Karibskom mori, uviedlo na X veliteľstvo americkej armády SOUTHCOM, ktoré má na starosti všetky operácie v Karibiku a Strednej a Južnej Amerike. Americká pobrežná stráž podľa veliteľstva plavidlo eskortuje do USA. / Zdroj: Veliteľstvo americkej armády SOUTHCOM

Šéf Bieleho domu zároveň zdôraznil rozsah získaného nákladu. „Je to ropa za miliardy a miliardy dolárov…,“ dodal Trump.

Prezident Spojených štátov zároveň odmietol odpovedať na otázku novinára, či po zadržaní tankera kontaktoval ruského prezidenta Vladimira Putina.

Spojené štáty sa tankera Marinera, predtým Bella-1, zmocnili v stredu približne dvesto kilometrov južne od brehov Islandu. Prázdne plavidlo sa podľa amerických tvrdení snažilo vyhnúť blokáde sankcionovaných lodí pri brehoch Venezuely a smerovalo do Iránu. Pobrežná stráž USA ho prenasledovala približne dva týždne.

Ruský tanker, pobrežná stráž USA, Bella 1, Venezuela, Atlantik Čítajte viac Pirátstvo! Zúria Rusi. Po zadržaní tankera hrozia potápaním lodí aj Orešnikom na Európu

Posádka tankera sa podľa pokúsila zásahu zabrániť tým, že na konci minulého roka narýchlo namaľovala na bok ruskú vlajku. Plavidlo sa zároveň objavilo v ruskom lodnom registri a ako domovský prístav bolo uvedené Soči. Rusko k nemu vyslalo ako sprievod ponorku, ani tá však Američanov od zásahu neodradila.

Spojené štáty sa v rámci blokády Venezuely doteraz zmocnili štyroch plavidiel, ktoré boli podľa nich súčasťou takzvaných tieňových flotíl nelegálne prepravujúcich ropu z Iránu, Ruska alebo Venezuely. V stredu okrem Marinery obsadili aj sankcionovaný tanker Sophia, ktorý sa mal podieľať na nelegálnej činnosti v Karibskom mori.

Ropný tanker Bella 1/Marinera, tieňová flotila Čítajte viac Naháňačka na otvorenom mori sa skončila: americká armáda zadržala tanker pod ruskou vlajkou
Viac na túto tému: #Rusko #USA #Vladimir Putin #Donald Trump #ropný tanker
