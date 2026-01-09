Trump sa chváli zhabaným tankerom: Rusi si netrúfli zasiahnuť, ropa za miliardy sa už vykladá

Trump uviedol, že tanker sa pohyboval v oblasti Venezuely a bol sprevádzaný ruskými loďami. Tie sa však podľa neho rozhodli nevstúpiť do konfrontácie s americkými jednotkami.
„Viete, zadržali sme ruskú nákladnú loď, ktorá tam plávala. Mala sprievod z ruských lodí, ale rozhodli sa s nami nezapájať do konfliktu. A my sme túto loď zobrali. Teraz vykladá ropu,“ povedal prezident USA.
Šéf Bieleho domu zároveň zdôraznil rozsah získaného nákladu. „Je to ropa za miliardy a miliardy dolárov…,“ dodal Trump.
Prezident Spojených štátov zároveň odmietol odpovedať na otázku novinára, či po zadržaní tankera kontaktoval ruského prezidenta Vladimira Putina.
Spojené štáty sa tankera Marinera, predtým Bella-1, zmocnili v stredu približne dvesto kilometrov južne od brehov Islandu. Prázdne plavidlo sa podľa amerických tvrdení snažilo vyhnúť blokáde sankcionovaných lodí pri brehoch Venezuely a smerovalo do Iránu. Pobrežná stráž USA ho prenasledovala približne dva týždne.Čítajte viac Pirátstvo! Zúria Rusi. Po zadržaní tankera hrozia potápaním lodí aj Orešnikom na Európu
Posádka tankera sa podľa pokúsila zásahu zabrániť tým, že na konci minulého roka narýchlo namaľovala na bok ruskú vlajku. Plavidlo sa zároveň objavilo v ruskom lodnom registri a ako domovský prístav bolo uvedené Soči. Rusko k nemu vyslalo ako sprievod ponorku, ani tá však Američanov od zásahu neodradila.
Spojené štáty sa v rámci blokády Venezuely doteraz zmocnili štyroch plavidiel, ktoré boli podľa nich súčasťou takzvaných tieňových flotíl nelegálne prepravujúcich ropu z Iránu, Ruska alebo Venezuely. V stredu okrem Marinery obsadili aj sankcionovaný tanker Sophia, ktorý sa mal podieľať na nelegálnej činnosti v Karibskom mori.Čítajte viac Naháňačka na otvorenom mori sa skončila: americká armáda zadržala tanker pod ruskou vlajkou