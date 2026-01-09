Pravda Správy Svet V čase mohutných útokov: šéf českej diplomacie prišiel na návštevu Ukrajiny, sprevádza ho Filip Turek

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka dnes ráno pricestoval na návštevu Ukrajiny. V Kyjeve sa má stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom. Na ceste ho sprevádza okrem iných aj poslanec a čestný prezident Motoristov Filip Turek. Informoval o tom hovorca Černínskeho paláca Daniel Drake pre ČTK.

09.01.2026 09:57
Rusko v noci podniklo na Ukrajinu rozsiahly útok, okrem iného v Kyjeve a v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti. Agentúry s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany uviedli, že Rusko použilo aj nadzvukovú raketu Orešnik. Kvôli útokom dorazil vlak s Macinkom do Kyjeva s meškaním.

Macinka u Blanára: Česko bude rado spolupracovať so Slovenskom
Dnešný útok raketou Orešnik v blízkosti hraníc EÚ a NATO označil ukrajinský minister Sybiha za vážnu hrozbu pre európsku bezpečnosť a dodal, že o podrobnostiach útoku bude prostredníctvom diplomatických kanálov informovať USA a Európu.

Český šéf diplomacie oznámil blížiacu sa návštevu Ukrajiny v utorok po telefonáte so Sybihom. Ministri spolu hovorili o budúcej spolupráci aj o náladách časti českej verejnosti voči Ukrajincom v ČR. Zhodli sa, že ich spoločnou úlohou je pracovať na tom, aby boli pozitívnejšie, uviedol po telefonáte Macinka. Práve v tejto diskusii by mali pokračovať počas dnešnej návštevy.

Z českých ministrov bol na Ukrajine naposledy vlani v lete vtedajší minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Krajinu od začiatku ruskej agresie vo februári 2022 opakovane navštívil aj bývalý premiér Petr Fiala a prezident Petr Pavel.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v decembri po jeho vymenovaní do funkcie pozvala na Ukrajinu českého predsedu vlády Andreja Babiša. Pozvanie na Ukrajinu dostal aj minister obrany Jaromír Zůna, pôvodne uviedol, že cesta je v pláne. Predseda SPD Tomio Okamura však následne oznámil, že Zůna pozvanie na návštevu neprijal.

