Pre zlú kvalitu ovzdušia Varšava neodporúča pohyb vonku

Varšava zaznamenala v uplynulých dňoch zhoršenú kvalitu ovzdušia, keď koncentrácie prachových častíc PM10 a PM2,5 výrazne prekročili povolené limity. Vedenie mesta odporučilo obyvateľom obmedziť pobyt vonku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

09.01.2026 10:34
Poľsko Varšava kvalita vzduchu smog mrazy
Tepláreň Kaweczyn vo Varšave v smogovom opare v piatok 9. januára 2026. Varšava zaznamenala v uplynulých dňoch zhoršenú kvalitu ovzdušia, keď koncentrácie prachových častíc PM10 a PM2,5 výrazne prekročili povolené limity.
Najvyššie hodnoty namerali vo štvrti Wawer, kde úroveň PM10 dosiahla približne 190 mikrogramov meter na kubický meter. Denná norma je 50 mikrogramov. Podľa portálu IQAir ktorý citovala televízia TVN24 sa poľská metropola vo štvrtok umiestnila medzi desiatimi najviac znečistenými veľkými mestami sveta.

Úrady odporučili obyvateľom obmedziť pobyt vonku a fyzickú aktivitu, najmä deťom, seniorom a ľuďom s ochoreniami dýchacích ciest. K vzniku smogu prispeli slabý vietor, nízka teplota a vysoký tlak, ktoré bránia rozptylu znečistenia z dopravy a vykurovania.

Mesto pokračuje v programoch výmeny neekologických zdrojov tepla a kontrole domácich kotlov. V rámci boja proti smogu využíva šesť mobilných laboratórií na meranie ovzdušia a sieť viac než 160 senzorov, ktoré monitorujú kvalitu vzduchu v celej metropolitnej oblasti.

Podľa meteorológov nízke teploty potrvajú najmenej do polovice budúceho týždňa a počas víkendu má v celej krajine snežiť. Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski zvolal na piatok zasadnutie krízového štábu, ktorý má pripraviť preventívne opatrenia počas obdobia silného mrazu a znečisteného ovzdušia.

