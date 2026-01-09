Trump zrušil druhú vlnu útokov na Venezuelu, Caracas spolupracuje. Do krajiny láka ropné giganty

USA však kvôli bezpečnosti ponechajú rozmiestnené svoje vojenské lode v blízkosti venezuelského pobrežia, dodal Trump.
„USA a Venezuela dobre spolupracujú, najmä pokiaľ ide o prestavbu jej ropnej a plynovej infraštruktúry na oveľa väčšiu, lepšiu a modernejšiu podobu,“ napísal americký prezident.
Veľké ropné spoločnosti budú podľa Trumpa do venezuelskej infraštruktúry investovať najmenej 100 miliárd dolárov. Prezident uviedol, že sa dnes v Bielom dome stretne s predstaviteľmi ropných gigantov. Americké médiá už skôr informovali, že administratíva plánuje tento týždeň stretnutia so zástupcami spoločností Chevron, ConocoPhillips a ExxonMobil.
Jedinou americkou ropnou spoločnosťou, ktorá momentálne pôsobí vo Venezuele, je Chevron. Má tam vlastnú ťažbu a zároveň sa podieľa na ťažbe s venezuelskou štátnou spoločnosťou PDVSA. Umožňuje mu to výnimka z amerických sankcií, ktoré sa zatiaľ stále vzťahujú na venezuelský ropný sektor. Ďalšie veľké americké firmy z tohto odvetvia, vrátane ExxonMobil a ConocoPhillips, Venezuelu opustili po tom, čo vtedajší prezident Hugo Chávez v roku 2006 znárodnil podiely zahraničných súkromných spoločností.
Šéf Bieleho domu v príspevku tiež ocenil, že Venezuela začala prepúšťať politických väzňov. Podľa neho ide o znak, že sa Caracas usiluje o mier. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez vo štvrtok oznámil, že vládne úrady prepúšťajú významný počet venezuelských a zahraničných väzňov. Na slobodu sa zatiaľ dostalo len deväť osôb, napísal v noci na dnešok miestny opozičný denník El Nacional. Čech Jan Darmovzal, ktorý je vo Venezuele vo väzení od septembra predminulého roka, na zozname miestneho denníka nie je.