Barrot: Európsky politický poriadok je v ohrození

Odkazoval na nedávno schválenú stratégiu národnej bezpečnosti USA, podľa ktorej Európe hrozí hospodársky úpadok a perspektíva „rozkladu civilizácie“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nie, európska civilizácia nezanikne. Ale áno, náš politický poriadok je dnes v nebezpečenstve, napriek svojej vzácnej stabilite v nepredvídateľnom svete, napriek svojmu obrovskému vedeckému, technologickému, kultúrnemu a finančnému bohatstvu,“ vyhlásil Barrot. Európa podľa neho nie je ani na pokraji civilizačného rozkladu. „Opovážlivé hlasy“, ktoré to hovoria, varoval pred tým, aby k takémuto rozkladu nedošlo práve u nich.
Európska únia je podľa Barrota ohrozená zvonka nepriateľmi, ktorí sa snažia rozbiť solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj zvnútra únavou z demokracie. „Povedzme si to jasne: dnes nič nezaručuje, že o desať rokov budeme ešte žiť v Európskej únii, ako ju (dnes) poznáme,“ upozornil.Čítajte viac Európski lídri poslali Trumpovi odkaz: Iba Grónsko a Dánsko môžu rozhodovať o svojej budúcnosti
Spojené štáty šéf francúzskej diplomacie označil za „spojencov, s ktorými nie sme vždy zajedno“. Zdôraznil, že nová americká vláda sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozhodla prehodnotiť väzby s Európou, čo je podľa neho jej právom. „Je však aj naším právom povedať nie historickému spojencovi, akokoľvek tradičným spojencom je, keď jeho návrh nie je prijateľný,“ povedal Barrot.