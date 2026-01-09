Pravda Správy Svet Barrot: Európsky politický poriadok je v ohrození

Barrot: Európsky politický poriadok je v ohrození

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v piatok v každoročnom príhovore francúzskym veľvyslancom varoval, že európsky politický poriadok „je dnes v ohrození“.

09.01.2026 11:08
Jean-Noel Barrot Foto: ,
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot po rokovaniach Weimarského trojuholníka s Indiou na ministerstve zahraničných vecí v Paríži v stredu 7. januára 2026.
Odkazoval na nedávno schválenú stratégiu národnej bezpečnosti USA, podľa ktorej Európe hrozí hospodársky úpadok a perspektíva „rozkladu civilizácie“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Merz: Nepotrebujeme Američanov, aby zachraňovali demokraciu v Európe
Video
Európa a Nemecko sa musia stať oveľa nezávislejšími od Spojených štátov, než sú teraz. V reakcii na novú bezpečnostnú stratégiu USA to v utorok zdôraznil nemecký kancelár Friedrich Merz. Niektoré časti stratégie sú podľa neho pochopiteľné, iné sú však pre Európu neprijateľné. Podľa Merza je v americkom záujme, aby USA neprišli o spojencov. Čítajte viac / Zdroj: Reuters

„Nie, európska civilizácia nezanikne. Ale áno, náš politický poriadok je dnes v nebezpečenstve, napriek svojej vzácnej stabilite v nepredvídateľnom svete, napriek svojmu obrovskému vedeckému, technologickému, kultúrnemu a finančnému bohatstvu,“ vyhlásil Barrot. Európa podľa neho nie je ani na pokraji civilizačného rozkladu. „Opovážlivé hlasy“, ktoré to hovoria, varoval pred tým, aby k takémuto rozkladu nedošlo práve u nich.

Európska únia je podľa Barrota ohrozená zvonka nepriateľmi, ktorí sa snažia rozbiť solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj zvnútra únavou z demokracie. „Povedzme si to jasne: dnes nič nezaručuje, že o desať rokov budeme ešte žiť v Európskej únii, ako ju (dnes) poznáme,“ upozornil.

Donald Trump Čítajte viac Európski lídri poslali Trumpovi odkaz: Iba Grónsko a Dánsko môžu rozhodovať o svojej budúcnosti

Spojené štáty šéf francúzskej diplomacie označil za „spojencov, s ktorými nie sme vždy zajedno“. Zdôraznil, že nová americká vláda sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozhodla prehodnotiť väzby s Európou, čo je podľa neho jej právom. „Je však aj naším právom povedať nie historickému spojencovi, akokoľvek tradičným spojencom je, keď jeho návrh nie je prijateľný,“ povedal Barrot.

