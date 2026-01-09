Pravda Správy Svet Meloniová: Nastal čas, aby Európska únia začala hovoriť s Ruskom

Talianska premiérka Giorgia Meloniová súhlasí s francúzskym prezidentom, podľa ktorého by Európska únia mala byť pripravená na priame rokovania s Ruskom, ak americké snahy o sprostredkovanie mieru na Ukrajine neprinesú výsledok. TASR sa odvoláva na správu agentúry ANSA.

09.01.2026 13:10
„V tomto prípade si myslím, že Macron má pravdu. Myslím si, že nastal čas, aby EÚ hovorila s Ruskom. Ak sa Európa rozhodne hovoriť len s jednou z dvoch strán na bojisku, obávam sa, že jej prínos bude obmedzený,“ uviedla v piatok Meloniová na tlačovej konferencii s novinármi.

Upozornila, že prípadné rozhovory musia byť koordinované. „Problém je, kto by to mal robiť. Ak by sme urobili chybu a obnovili rozhovory s Ruskom nekoordinovane, urobili by sme láskavosť Putinovi. Posledná vec, ktorú chcem v živote urobiť, je láskavosť Putinovi,“ doplnila. Podľa nej by EÚ mala zvážiť vymenovanie osobitného vyslanca pre Ukrajinu.

Meloniová reagovala aj na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsku. „Stále neverím hypotéze, že Spojené štáty by podnikli vojenskú akciu s cieľom prevziať kontrolu nad Grónskom, s čím by som jednoznačne nesúhlasila,“ povedala. Zdôraznila, že takýto krok by nebol v záujme nikoho, ani samotného Washingtonu.

Talianska premiérka vyzvala NATO, aby venovalo väčšiu pozornosť arktickému regiónu a zabezpečilo v ňom „významnú prítomnosť“ spojencov s cieľom zachovať bezpečnosť a obmedziť vplyv nepriateľských aktérov.

