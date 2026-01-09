Kvôli snehovej búrke nejazdia na severe Nemecka vlaky na diaľkových spojoch

Nemecké železnice ráno uviedli, že kvôli zimnému počasiu nejazdia vlaky v širšej oblasti okolo Hannoveru, ktorý je metropolou spolkovej krajiny Dolné Sasko. "Tým je postihnutý jeden z našich najdôležitejších dopravných uzlov, a diaľková doprava na severe Nemecka tak nie je možná. Týka sa to aj spojenia medzi Berlínom a Severným Porýním-Vestfálskom a Berlínom a Hamburgom, "dodala spoločnosť DB. Popoludní informovala, že obmedzenia spôsobené tlakovou nížou pretrvávajú. "V severnom Nemecku vlaky naďalej nejazdia. A tiež vo východnom Nemecku pribúdajú obmedzenia spôsobené počasím, "uviedli dráhy.
Sneženie a mráz v posledných dňoch spôsobili v mnohých európskych krajinách problémy v doprave. Nemeckí meteorológovia vo štvrtok vydali varovanie pred silnou snehovou búrkou. Spolkové krajiny Hamburg, Brémy a Dolné Sasko následne zrušili na dnes výučbu na školách, pridali sa aj niektoré regióny v Bavorsku, Sasku či Durínsku. Zatvorený dnes zostal napríklad aj podnik automobilky Volkswagen v Emdene pri Severnom mori. Jedna z nemeckých vládnych strán, Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelára Friedricha Merza, kvôli varovaniu meteorológov zrušila svoje programové zasadnutie, ktoré sa malo dnes a v sobotu konať v Moháči.
Napríklad pre Berlín a Braniborsko, ktoré hlavné mesto obklopuje, ale dnes meteorológovia varovanie zrušili. V platnosti zostáva len pre severozápadný cíp Braniborska. Popoludní by malo síce aj na východe Nemecka ľahko snežiť a panovať bude naďalej mrazivé počasie, podľa hovorcu Nemeckej meteorologickej služby (DWD) ale nehrozí ľuďom nebezpečenstvo ohrozenia života. "Určite by som to neoznačil za udalosť storočia. Je to zimná búrka, nič mimoriadne, "uviedol meteorológ DWD David Menzel. Ešte vo štvrtok pritom meteorológovia vyzývali obyvateľov Berlína, aby v piatok radšej nevychádzali z domovov.
Na severe Nemecka by podľa predpovedí mohlo napadnúť dnes desať až 15 centimetrov snehu. Popoludní ale bude sneženie postupne ustávať.
Problémy v cestnej doprave teraz sneh pôsobí predovšetkým v severnej a západnej polovici Nemecka. V Hesensku zablokovali kamióny hneď tri diaľnice – A7, A4 a A5 – a to v oboch smeroch. Diaľnica A7 bola zablokovaná nákladnými vozidlami tiež na severe Bavorska. Na všetkých úsekoch už sú diaľnice prejazdné. Rad dopravných nehôd hlási východ Bavorska. Čelná zrážka vozidiel v okrese Dingolfing-landau neďaleko českých hraníc si vyžiadala dva ľudské životy, tiež v okrese Neustadt an der Waldnaab blízko hranice s Českom zomrel vodič po šmyku pri náraze do stromu. Pri meste Calw v Bádensku-Württembersku zišiel autobus zo zrázu, traja ľudia pritom utrpeli ľahké zranenia.
Úplne mimo prevádzky je trajektová doprava v Severnom mori. Na leteckú dopravu zimné počasie v Nemecku zatiaľ podľa agentúry DPA výrazné dopady nemá. Napríklad podľa hovorcu berlínskeho medzinárodného letiska sa môžu ale do Nemecka preliať problémy, ktoré spôsobilo počasie v západnej Európe.
Intenzívne sneženie komplikuje dopravu aj v Česku, v Prahe sa stali desiatky nehôd
Česko v piatok zasiahlo intenzívne sneženie, ktoré na mnohých miestach od rána komplikuje dopravu. V Prahe polícia eviduje desiatky nehôd, kamióny zablokovali viaceré cesty a mešká MHD. Problémy boli aj diaľniciach D1, D5, D6 a D8. Podľa meteorológov budú silné mrazy aj sneženie pokračovať aj cez víkend, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Intenzívne sneženie postupovalo podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) z Bavorska na juhozápad a následne severovýchod ČR a zasiahlo Karlovarský, Juhočeský, Úsťanský a Stredočeský kraj.
Výrazné problémy spôsobilo v hlavnom meste, kde kamióny počas dopoludnia zablokovali mnoho ciest, obmedzenia platili aj na Pražskom okruhu. Podľa servera Novinky.cz mešká MHD, keďže výhybky električiek zapadli snehom a na iných miestach uviazli v koľajach autá. Obmedzenia sa dotkli aj pražského letiska, ktoré pre husté sneženie obmedzilo počet príletov. Zrušené boli dva lety do Amsterdamu a Londýna.
Ťažkosti zažívali vodiči aj na ďalších miestach a tiež na diaľniciach, kde viaceré úseky na niekoľko hodín úplne zablokovali kamióny. Diaľnica D6 pri Hostiviciach neďaleko pražského letiska v smere na Karlove Vary bola uzavretá šesť hodín. Popoludní bola postupne sprejazdnená diaľnica D1, kde bola 13-kilometrová kolóna. Problémy tam spôsobili kamióny, ktoré pre šmykľavú vozovku nezvládli kopec. Uviaznuté kamióny spôsobili problémy aj na diaľnici D5, kde bolo niekoľko nehôd. Diaľnica D8 je pri Mělníku stále uzavretá.
Sneženie spôsobilo problémy aj v celoštátnej vlakovej a autobusovej doprave, niektoré spojenia naberali meškania.
Podľa meteorológov budú silné mrazy pokračovať a na horách sa očakáva sneženie. „V nedeľu ráno očakávame ranné minimá v rozmedzí –9 až –14 stupňov Celzia, pri dlhotrvajúcej malej oblačnosti a zoslabení vetra až –17 stupňov, v pondelok potom –10 až –15, v Čechách až okolo –17 stupňov Celzia,“ uviedol v piatok ČHMÚ na sieti X. Pre silný vietor a sypký sneh sa podľa meteorológov môžu od sobotného večera lokálne tvoriť snehové jazyky.