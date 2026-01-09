Predstavitelia štátov EÚ podporili prijatie obchodnej dohody EÚ s Mercosurom

Na schválenie dohody v Rade EÚ bola potrebná kvalifikovaná väčšina štátov. Proti sa vyslovili Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Írsko, Belgicko sa zdržalo. Dohodu by následne mala v Paraguaji podpísať predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Pred nadobudnutím platnosti bude musieť dohodu schváliť aj Európsky parlament.
Obchodná dohoda s Mercosurom, ktorý zahŕňa Brazíliu, Argentínu, Paraguaj, Uruguaj a Bolíviu, sa pripravovala 25 rokov. Rozhodnutie EÚ o dohode sa malo uskutočniť už vlani v decembri, hlasovanie však vtedy bolo odložené najmä pre výhrady Francúzska a Talianska. Komisia odvtedy navrhla niekoľko ústupkov a snažila sa krajina získať na svoju stranu. V prípade Talianska sa to podarilo, Francúzsko ale dohodu aj naďalej nepodporuje. Pre francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa stal Mercosur skôr domácou politickou záťažou ako obchodnou dohodou, poznamenal server Euractiv.
Francúzski farmári sú presvedčení, že dohoda bude znamenať skazu pre ich už teraz ťažko skúšané poľnohospodárstvo, čoho okamžite využil líder opozičného Národného združenia (RN) Jordan Bardella. Ten vedie aj krajne pravicovú frakciu Patriotov pre Európu v Európskom parlamente. Bardella už oznámil, že predloží nový návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Tento krok bude pravdepodobne rovnako ako predchádzajúce pokusy neúspešný, ale ide o komplikáciu pre komisiu von der Leyenovej a tiež pre Európsky parlament, ktorý kvôli neustálym hlasovaniam o nedôvere odsúva svoju bežnú prácu.
Úniová exekutíva ponúkla Francúzsku a poľnohospodárom mnohé ústupky a prišla aj s dodatočnými ochrannými mechanizmami. V prípade nepredvídaného a škodlivého nárastu dovozu z krajín Mercosur či neprimeraného poklesu cien pre výrobcov v EÚ by sa podľa komisie zaviedla rýchla a účinná ochrana. Návrh zahŕňa aj osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých citlivých poľnohospodárskych výrobkov, ako sú hovädzie mäso, hydina, ryža, med, vajcia, cesnak, etanol a cukor. Pri nich by malo platiť posilnené monitorovanie.
Poľnohospodári ale vo štvrtok v Paríži opäť vyjazdili so svojimi traktormi do ulíc. Pre mnohých ľudí na francúzskom vidieku sa Mercosur stal symbolom nekalej konkurencie lacnejších juhoamerických produktov.
Dohoda s krajinami Mercosur vytvorí podľa EK najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať trh s viac ako 700 miliónmi spotrebiteľov. Pre európske firmy budú v oblasti platiť oveľa nižšie clá a nebudú musieť čeliť obchodným prekážkam, s ktorými sa stretáva väčšina ostatných krajín. Odhaduje sa, že dohoda môže zvýšiť ročný export EÚ do krajín Mercosur až o 39 percent, respektíve 49 miliárd eur, čo by mohlo podporiť viac ako 440 000 pracovných miest v celej Európe.
Cieľom dohody je okrem iného znížiť juhoamerické clá na automobily, stroje a priemyselné výrobky vyrobené v EÚ a zároveň umožniť štyrom krajinám Mercosuru na oplátku predávať do Európy viac poľnohospodárskeho tovaru.
Viaceré krajiny EÚ na čele s Nemeckom v pakte vidia otvorenie nového trhu pre export. Napríklad Francúzsko, ktoré je najväčším producentom hovädzieho mäsa v EÚ, dohodu dlhodobo označuje za neprijateľnú. Vyjadruje tiež obavy, že najmä prílev lacného hovädzieho a hydinového mäsa, cukru alebo kukurice spôsobí veľké straty francúzskym poľnohospodárom.