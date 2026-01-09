Blízko hraníc s EÚ. SBU zverejnila trosky rakety Orešnik a hovorí o vojnovom zločine

„Služba bezpečnosti zistila miesto nálezu úlomkov ruskej balistickej rakety, ktorou nepriateľ zaútočil na Ľvovskú oblasť v noci na 9. januára 2026. Podľa predbežných informácií patria nájdené súčiastky k raketovému komplexu Orešnik,“ uvádza sa v oficiálnej správe SBU.
Kremeľ podľa SBU zaútočil na „civilnú infraštruktúru blízko hraníc s Európskou úniou a pokúsil sa zničiť životne dôležité systémy regiónu“. Bezpečnostná služba ale nespresnila, na aké ciele mala byť raketa zameraná, ani aký je rozsah napáchaných škôd.
Medzi nájdenými časťami sa podľa úradu nachádza „blok stabilizácie a navádzania (fakticky ‚mozog‘ rakety), súčiastky z motorovej jednotky, fragmenty mechanizmu orientácie a trysky z platformy rozdeľovacieho bloku“.
SBU zdôraznila, že všetky nájdené úlomky majú „status vecných dôkazov“ a pripravujú sa na „odovzdanie na podrobné expertízy“.
Vyšetrovatelia kvalifikujú použitie tejto zbrane proti civilnej infraštruktúre ako vojnový zločin. Ako uvádza SBU, ide o porušenie „čl. 438 Trestného zákona“. Podľa predbežných údajov bola raketa Orešnik stredného doletu triedy zem-zem odpálená „z ruského polygónu Kapustin Jar“ v Astrachanskej oblasti. Tam bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik.
Ukrajinská tajná služba zároveň tvrdí, že útok mal jasný strategický cieľ. „Útokom na civilné objekty našej krajiny v blízkosti hranice s Európskou úniou sa Kremeľ pokúsil zničiť infraštruktúru životného zabezpečenia regiónu v podmienkach prudkého zhoršenia počasia,“ zdôraznil úrad.
SBU dodala, že vyšetrovanie pokračuje. „Momentálne vyšetrovatelia zisťujú všetky okolnosti udalosti, ako aj organizátorov a vykonávateľov uvedeného vojnového zločinu Ruskej federácie, aby ich postavili pred spravodlivosť.“
Ruskí vojenskí blogeri, na ktorých sa odvoláva agentúra AFP, uviedli, že cieľom útoku bolo veľké zariadenie na skladovanie plynu v oblasti Ľvova.
Rusko v noci 9. januára pri rozsiahlom útoku na Ukrajinu použilo aj balistickú raketu Orešnik. Raketa sa pohybovala rýchlosťou 13-tisíc km/h a letela po balistickej trajektórii. Podľa Moskvy bol útok reakciou na údajný ukrajinský pokus zaútočiť na koncom minulého roka dronmi na rezidenciu ruského vodcu Vladimira Putina.