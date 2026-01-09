Pravda Správy Svet Najprv to USA skúšajú korupciou. Obyvateľov Grónska si chce Trump kúpiť

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje vyplatiť obyvateľom Grónska jednorazové finančné príspevky s cieľom presvedčiť ich, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

09.01.2026 14:45
debata (2)
Rubio sa stretne s predstaviteľmi Grónska a Dánska na budúci týždeň
Video
Zdroj: Reuters

Podľa zdrojov sa diskutuje o čiastkach v rozpätí od 10 000 (8563 eur) do 100 000 dolárov osobu. To by zodpovedalo celkovej sume vo výške takmer 6 miliárd USD. Interné diskusie o jednorazových platbách sa v posledných dňoch zintenzívnili, uviedol jeden zo zdrojov. Biely dom potvrdil, že prezident Trump a jeho bezpečnostní poradcovia skúmajú, „ako by mohol potenciálny nákup vyzerať“.

USA chcú Grónsko aj s použitím sily
Video
Zdroj: ta3

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa budúci týždeň stretne s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovovou, aby s ňou diskutoval o Grónsku. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, ktoré je dánskym zámorským územím, z dôvodu národnej bezpečnosti. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia a viaceré európske krajiny Trumpove nároky odmietli.

#USA #Dánsko #Grónsko #Donald Trump
