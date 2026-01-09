Lov na ropné tankery pokračuje. Američania obsadili ďalšiu loď s väzbami na Rusko

Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov a spoločnosť Vanguard, zaoberajúcu sa bezpečnosťou námornej dopravy.
Podľa dostupných informácií ide už o piaty tanker, ktorý Američania zadržali za posledné dni, a tretí, ktorý má väzby na Rusko. Plavidlo Olina, ktoré sa predtým volalo Minerva M, sa dostalo pod americké sankcie za prepravu ruskej ropy.
Tanker sa v súčasnosti plaví pod vlajkou Východného Timoru. Naposledy hlásil svoju polohu v polovici novembra neďaleko pobrežia Venezuely, uvádza denník. Podľa služby globálneho sledovania lodí Marine Traffic sa však Olina plaví pod falošnou vlajkou.
Agentúra Reuters spresnila, že americké sily tanker zadržali pri pobreží ostrova Trinidad, teda úplne blízko Venezuely. Zdroje denníka The Wall Street Journal zároveň uviedli, že Olina „minulý týždeň opustila Venezuelu úplne naložená ropou v rámci flotily“, no „kvôli námornej blokáde zo strany USA bola nútená vrátiť sa späť“.Čítajte viac Trump sa chváli zhabaným tankerom: Rusi si netrúfli zasiahnuť, ropa za miliardy sa už vykladá