Lov na ropné tankery pokračuje. Američania obsadili ďalšiu loď s väzbami na Rusko

Spojené štáty pokračujú v zásahoch proti sankcionovanej preprave ropy v Karibskom mori. Americká pobrežná stráž sa v piatok 9. januára skoro ráno vylodila na ropný tanker Olina, ktorý je pod sankciami USA.

09.01.2026 15:15
Americká armáda eskortuje zajatý sankcionovaný tanker Bella I (Marinera)
Moskva reagovala ostrou rétorikou na americké obsadenie ropného tankera Marinera, ktorý sa plavil pod ruskou vlajkou. / Zdroj: Pohraničná stráž USA

Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov a spoločnosť Vanguard, zaoberajúcu sa bezpečnosťou námornej dopravy.

Podľa dostupných informácií ide už o piaty tanker, ktorý Američania zadržali za posledné dni, a tretí, ktorý má väzby na Rusko. Plavidlo Olina, ktoré sa predtým volalo Minerva M, sa dostalo pod americké sankcie za prepravu ruskej ropy.

Ukrajina dronmi prvýkrát udrela na ruskú tieňovú flotilu v Stredozemnom mori
Ukrajinská spravodajská služba SBU zverejnila video, ktoré má znázorňovať likvidáciu jedného z tankerov ruskej tieňovej flotily. / Zdroj: SBU

Tanker sa v súčasnosti plaví pod vlajkou Východného Timoru. Naposledy hlásil svoju polohu v polovici novembra neďaleko pobrežia Venezuely, uvádza denník. Podľa služby globálneho sledovania lodí Marine Traffic sa však Olina plaví pod falošnou vlajkou.

Agentúra Reuters spresnila, že americké sily tanker zadržali pri pobreží ostrova Trinidad, teda úplne blízko Venezuely. Zdroje denníka The Wall Street Journal zároveň uviedli, že Olina „minulý týždeň opustila Venezuelu úplne naložená ropou v rámci flotily“, no „kvôli námornej blokáde zo strany USA bola nútená vrátiť sa späť“.

Ropný tanker Bella 1/Marinera, Trump, Čítajte viac Trump sa chváli zhabaným tankerom: Rusi si netrúfli zasiahnuť, ropa za miliardy sa už vykladá
