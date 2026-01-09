Spolumajiteľa baru v Crans-Montane vzali do väzby

Jacques Moretti, spolumajiteľ baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv prišlo pri požiari o život 40 ľudí, bol v piatok po výsluchu na prokuratúre vzatý do väzby. Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili. Pre agentúru AFP a denník Le Figaro to potvrdil zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.
Plamene nad hlavami hostí: začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika
Video
Po požiari, ktorý v noci na Nový rok vypukol v bare v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, sa približne 80 - 100 ľudí nachádza v kritickom stave. / Zdroj: X
