Turek podá žalobu na českého prezidenta Pavla. Žiada ospravedlnenie za zdôvodnenie, prečo nemá byť ministrom

Turek opätovne vylúčil, že by Pavol mohol čeliť kompetenčnej žalobe premiéra Andreja Babiša (ANO), ktorá by mala objasniť, či môže navrhovaného člena vlády odmietnuť.
Pavel v piatok v liste adresovanom Babišovi uviedol, že Turek opakovane preukazoval nedostatok rešpektu voči českému právnemu poriadku. Počet, intenzita a dlhodobý charakter tohto správania svedčí o tom, že v jeho prípade nejde o jednorazové excesy napríklad z mladíckej nerozvážnosti, uviedol prezident. S Babišom je pripravený spolupracovať na doplnení vlády o zvyšného ministra, životné prostredie má zatiaľ na starosti šéf diplomacie Peter Macinka (Motoristi).
„Jeho zdôvodnenie sa ma hlboko dotýka, v najbližších dňoch podám žalobu na ochranu osobnosti a budem žiadať, aby sa mi prezident ospravedlnil,“ povedal Turek novinárom pri dnešnej návšteve Ukrajiny, na ktorú sprevádza Macinku. Vylúčil kompetenčnú žalobu aj to, že by Motoristi chceli nejako „vydierať“ koaličných partnerov. „My sme išli do volieb, aby nepokračovala Fialová vláda,“ uviedol.Čítajte viac Pavel: Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy
Turek dlhodobo čelí kritike okrem iného kvôli rasistickým a homofóbnym príspevkom na sociálnych sieťach. Za niektoré výroky sa ospravedlnil, u niektorých autorstvo popiera. Kontroverzia vzbudilo tiež jeho majetkové priznanie či informácie, podľa ktorých pred rokmi vyhrážal zamestnancovi saudskoarabskej ambasády.
Prezident v liste skonštatoval, že musí chrániť základné ústavné hodnoty vrátane odmietnutia totalitných a autoritárskych ideológií a svetonázorov. U Turka je rad okolností, ktoré hlavne vo svojom súhrne dôvodne spochybňujú jeho lojalitu voči základným hodnotám ústavného poriadku, myslí si. „Vo svojich rôznych vyjadreniach a rokovaniach opakovane adoroval, či aspoň bagatelizoval jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko,“ uviedol.
Ďalšími výrokmi potom Turek vážne spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a príslušníkov rôznych menšín, minimálne zľahčoval násilné činy z nenávisti, a to aj spáchané voči malým deťom, uviedol Pavel. Kandidát Motoristov tiež podľa neho opakovane preukazoval nedostatok rešpektu k predpisom, nešlo pritom o jednorazové excesy.