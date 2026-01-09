Pravda Správy Svet O ťažbe ropy vo Venezuele budú rozhodovať USA, oznámil Trump šéfom ropných firiem

O tom, kto bude ťažiť ropu vo Venezuele, rozhodnú Spojené štáty. Na začiatku rokovaní so skupinou vysokých manažérov ropných firiem to v piatok večer SEČ povedal americký prezident Donald Trump.

09.01.2026 21:37
Donald Trump, USA Foto: ,
Prezident Donald Trump sa rozpráva so šéfmi ropných spoločností vo Východnej miestnosti Bieleho domu v piatok 9. januára 2026 vo Washingtone.
debata (12)

Podľa neho Venezuela už odovzdala Spojeným štátom 30 miliónov barelov ropy, napísala agentúra Reuters. USA začnú túto ropu okamžite spracovávať a predávať. Trump tiež chválil spoluprácu so súčasným venezuelským vedením.

Aktualizujeme…

